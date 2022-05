Gossip TV

Ida Platano, una delle dame più discusse di Uomini e Donne, fa una rivelazione assurda.

Ida Platano sta conquistando il titolo di dama più chiacchierata del parterre femminile del Trono Over, soprattutto da quando Riccardo Guarnieri ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, in cerca della nuova compagna proprio davanti agli occhi della sua storica ex. Ida, dopo aver confessato cosa pensa del cavaliere pugliese e della sua frequentazione con Gloria, ha fatto una confessione spiazzante su una possibile gravidanza.

Uomini e Donne, Ida Platano furiosa con Tina Cipollari

Nello studio di Uomini e Donne si accendono le discussioni circa il rapporto che intercorre tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo che i due si sono incontri a distanza di anni dalla loro rottura ufficiale, ritrovando un certo e sospetto feeling. Ida non riesce a nascondere la gioia di essere tornata ad interagire con colui che considera l’amore della sua vita, mentre Riccardo cerca di frenare l’entusiasmo per poi commentare ogni decisione amorosa della dama bresciana. Insomma, tutti si sono accorti di questa particolare sintonia tra i due ex fidanzati e, nonostante Guarnieri sia stato pizzicato con un’altra, molti telespettatori scommettono che la coppia tornerà insieme entro la fine dell’anno. Platano, nel frattempo, si è sfogata sulle pagine del magazine della trasmissione di Maria De Filippi, iniziando con il parlare del rapporto sempre più burrascoso con Tina Cipollari, che non sopporta proprio la dama bresciana.

“Tina mi ha mancato di rispetto, e per me il rispetto è fondamentale. Soprattutto quando mi ha dato della donnetta…Una cosa che non si può sentire. Nessuna donna può dare ad un’altra della donnetta. Mi viene ancora il nervoso: non lo accetto e non deve accettarlo nessuna donna al mondo […] Se devo prendermi una palata di me**a preferisco essere io l’obiettivo al posto di Gemma. Questo posso dire. Non mi sento vittima di questa cosa, ma va bene se se la prende con me invece che con lei”.

Ida Platano, dopo Uomini e Donne è tempo di un altro figlio!

Logicamente, Ida ha dovuto rispondere a più di una domanda su Riccardo. La coppia fa scalpore, soprattutto alla luce di alcune teorie dei fan, che vorrebbero Platano e Guarnieri segretamente d’accordo e in contatto al di fuori del programma. Voci e teorie che la dama di Uomini e Donne ha tenuto a smentire, soprattutto alla luce della accuse di Tina che ha sottolineato il legame della donna con le sponsorizzazioni sui social, ammettendo:

“Tengo molto a ribadire questa cosa: sono per la trasparenza e la lealtà. Non ho mai più sentito Riccardo da quando è uscito da casa mia, ed era la primavera del 2020, dopo il primo lockdown. Avevo provato a scrivergli nei mesi seguenti ma non ha risposto, da lì non l’ho mai più sentito né per telefono né per messaggio. L’ho solo visto successivamente nel programma, quando frequentava Roberta, prima che uscissero […] Gloria ascondo me era più vicina all’ideale estetico di Riccardo, Mariagrazia no”.

Effettivamente, proprio nella puntata di ieri, Riccardo ha fatto una figuraccia con Mariagrazia che, dopo aver raccontato di non aver gradito l’esagerato approccio fisico nei suoi confronti, ha preferito mollare il cavaliere. Nel frattempo, Ida si è lasciata ad una confessione spiazzante sul suo rinnovato desiderio di maternità.

“Da qui a cinque anni mi vedo con un altro figlio… Riccardo ed io non abbiamo desiderato un figlio, c’erano tanti progetti tra cui anche l’idea di un bimbo nostro. Desidero tanto un uomo al mio fianco, spero che arrivi presto. Voglio qualcuno che abbia voglia di stare al mio fianco, qualcuno a cui possa appoggiati e trovare sostegno morale. Un uomo che mi dia forza e con cui vivere una storia bellissima”.

