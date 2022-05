Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri pizzicato con un’altra: è scandalo

Gossip TV

Arriva una clamorosa segnalazione su Riccardo Guarnieri, pizzicato con una donna che non fa parte del parterre di Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri è finito nella bufera a e questa volta la causa non è la natura del rapporto con Ida Platano. Il cavaliere di Uomini e Donne, infatti, si è visto protagonista di una segnalazione scottante, che lo vorrebbe in atteggiamenti intimi con una misteriosa donna, la quale non farebbe parte del parterre femminile del Trono Over. Guarnieri sta prendendo in giro tutti?

Uomini e Donne, avvistato: Riccardo ha un’altra!

Nello studio di Uomini e Donne ha fatto il suo grande ritorno Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti più amati e chiacchierati del Trono Over. A distanza di anni dall’addio a Ida Platano, pizzicata mentre bacia un misterioso uomo, Riccardo si è detto pronto a trovare la sua anima gemella nel dating show di Canale5, riuscendo anche a ricucire i rapporti con la dama bresciana. Ida, tuttavia, è apparsa ancora molto coinvolta dal rapporto con Riccardo, tanto che le Anticipazioni ci hanno svelato che la dama vorrà un confronto, certa che anche da parte del Guarnieri ci sia un sentimento che va ben oltre l’affetto.

Nel frattempo, Riccardo ha intrapreso e chiuso la conoscenza con Gloria in tempi record, lasciando l’amaro in bocca alla dama romana che si è vista rifiutata senza neppure avere il tempo di farsi conoscere realmente. Mentre nelle ultime puntate abbiamo visto Riccardo alle prese con Mariagrazia, una dama bellissima che sembra essere il suo prototipo di donna, sul web Deianira Marzano riporta una segnalazione clamorosa sul cavaliere.

Una fan dell’esperta di gossip, infatti, ha raccontato di aver incontrato Guarnieri in provincia di Taranto, mano nella mano con una donna mora. La stessa donna che un’altra utente ha visto insieme a Riccardo durante la serata, in atteggiamenti che vanno oltre l’amicizia. La segnalazione mette in dubbio la buona fede del cavaliere, gettando un’ombra sul suo ritorno della trasmissione di Maria De Filippi. Come si difenderà Riccardo?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.