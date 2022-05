Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Riccardo Guarnieri e Mariagrazia chiudono per un motivo molto particolare.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Veronica Rimondi discute con Matteo e finisce con il litigare con tutti i suoi corteggiatori, mentre Maria De Filippi fa notare che la tronista ha palesato sin dal primo momento di avere un interesse più forte per uno di loro. Mentre Riccardo Guarnieri e Mariagrazia si salutano, dopo un approccio fisico non richiesto, Sara Zilli riceve un'amara delusione.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri fa infuriare Tina Cipollari

La puntata di Uomini e Donne riprende dallo scontro tra Veronica Rimondi e Matteo, sul quale è emersa la verità. La tronista è delusa dall’atteggiamento passivo del corteggiatore, così come da quello di Federico che sembra comportarsi con lei come un amico più che come un pretendente. Andrea, invece, è infastidito dal fatto che Veronica stia sminuendo la loro esterna, e lascia il centro dello studio mentre Maria De Filippi dichiara che è palese che la tronista abbia un forte debole per Matteo.

Si passa poi al Trono Over con Riccardo Guarnieri e Mariagrazia. La dama ha ammesso di essersi trovata bene durante la serata, ma non di aver gradito l’approccio fisico esagerato del cavaliere pugliese, che l’ha messa alle strette e si è mostrato deluso dal suo rifiuto, tanto da non interagire con lei neppure in studio. Riccardo ha spiegato che avrebbe voluto approfondire e di aver percepito la serata senza un crescendo. Tina Cipollari sbotta contro Guarnieri, accusandolo di essere un uomo patetico e di aver trovato l’ennesima scusa per scaricare l’ennesima donna, mentre Mariagrazia trova il cavaliere incoerente e poco maturo. In studio entra Alessandra, con la quale Riccardo ha fatto un’esterna disastrosa al punto che tra loro è impossibile che possa continuare tra loro.

Mentre tra Saverio e Vincenza non c’è intesa, Sara Zilli e Gianluca hanno continuato a frequentarsi, anche se il cavaliere è preverto poiché spaventato dalla differenza d’età. Tutti credono che se le premesse sono queste, è inutile continuare a conoscersi mentre Maria trova che sia giusto parlare chiaro con Sara, dato che è una certezza che Gianluca sia attratto da lei ma non la vede al suo fianco. Non contenta, la presentatrice ha rivelato che Gianluca ha chiesto il numero di Gloria, che ha un’altra età anagrafica rispetto a Sara, la quale si è mostrata infastidita.

