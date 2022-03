Gossip TV

Lo sfogo di Federica Aversano dopo la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne.

Nell'appuntamento odierno di Uomini e Donne, il tronista Mattero Ranieri ha deciso di concludere il suo percorso sul trono con la corteggiatrice campana, Valeria Cardone. Il 29enne ligure, ex corteggiatore di Sophie Codegoni, ha confessato di aver scelto Valeria dopo il loro primo bacio, spiegando a Federica Aversano di aver trascorso dei bei momenti insieme ma che il suo cuore non batte per lei. La ragazza non ha nascosto la sua delusione e dopo la puntata si è lasciata andare in un lungo sfogo dietro le quinte del dating show:

"Io gli ho creduto - ha dichiarato la Aversano - gli ho creduto quando lui mi diceva Fede sono troppo in difficoltà, Fede sono confuso. allora io cavolo poverino no? Quando tu vedi che quella persona sapeva che dall’altra parte aveva una persona che ci teneva perché l’ho dimostrato tante volte allora dici è stata tutta un’illusione mia. Non lo vedo sporco in quello che fa, lo vedo immaturo che è diverso. All’inizio ero bloccatissima dico vuoi vedere che se ci rimango male poi torno, forse non sono pronta. Però vedevo lui carino gentile che ci provava in tutti i modi per farti rimanere e quello è stato il mio trampolino di lancio, nel senso quanto è carino proprio, è bello come il sole proprio bello cavolo e lì mi sono presa tantissimo.

Uomini e Donne, Federica Aversano dopo la non scelta: messaggio al vetriolo alla famiglia di Matteo Ranieri

Ma non è finita qui perché dopo la messa in onda della puntata, Federica ha condiviso un pensiero sul suo account Instagram commentato il comportamento della famiglia di Matteo Ranieri, che secondo l'ex corteggiatrice, ha sempre palesato di preferire Valeria, peccando di "cattivo gusto" nell'esplorlo così chiaramente:

Innanzi tutto grazie, grazie per i mille e più messaggi. Grazie. Mi state inondando di messaggi. Like. Preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso. Io penso sia umano avere delle preferenze ma che sia di cattivo gusto esporle. Soprattutto durante il percorso. Un po’ come quando uno si veste male. Alla fine però rimane a te il vestito brutto. Pace e amore a tutti. Io sono sempre più fiera di me.

