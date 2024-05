Uomini e Donne, Ida assente in studio, Tina e Gianni asfaltano Mario: "La tua parola non vale niente" [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano era assente in studio e i due opinionisti del dating show, Gianni Sperti e Tina Cipollari, hanno deciso di dire la loro su Mario Cusitore. Vediamo insieme cosa è successo!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne, parte dal trono classico e da Ida Platano assente in puntata. La conduttrice Maria De Filippi mostra un video che svela cosa è successo tra la tronista e Mario Cusitore. Che si stia avvicinando l'addio al programma? Intanto, il trono over vede Mario Verona ancora protagonista di un triangolo con Milena e Ilenia.

Uomini e Donne, Ida Platano assente in puntata, Mario Cusitore ai ferri corti con Gianni e Tina: "La tua parola non vale un c****" (VIDEO)

Nel video del post-puntata, Ida Platano ha raggiunto Mario Cusitore in camerino e insiste nel chiedergli il cognome della misteriosa ragazza sua amica. Il corteggiatore, però, si infuria e rifiuta di darle il nome della sua amica, arrivando a dichiarare che è stufo di questa situazione e che se Ida non gli chiede, allora, lui preferisce andarsene. Ed è così che si salutano. In studio, Ida Platano è assente, mentre sono presenti Mario e Pierpaolo Siano: i due si siedono al centro studio e Maria De Filippi svela che c'è un filmato per tutti e due da parte della tronista.

Nel video, Ida ammette che è stanca e non ce la fa più a fidarsi di Mario, dopo tutte le segnalazioni che ha ricevuto. Vista questa mancanza di certezze, la tronista ha deciso di non presentarsi in puntata, anche perché ritiene che non sia giusto che il corteggiatore le dia delle colpe, quando è sempre tutto colpa sua. Ida ammette che non sa come andare avanti. Invece, su Pierpaolo dichiara che non ha apprezzato alcune dichiarazioni sulle sue precedenti relazioni e che anche durante l'ultimo ballo il corteggiatore l'ha di nuovo rimproverata per essere troppo credulona. Ida afferma che anche con lui non sa più come proseguire. La conduttrice del dating show di Canale5 ribadisce che la tronista è in camerino, ma che non vuole entrare e Pierpaolo chiede se puà raggiungerla e parlare con lei.

Nel frattempo, Tina Cipollari attacca Mario Cusitore, dandogli tutta la colpa per la situazione: il corteggiatore non si è voluto discolpare ed è stato necessario coinvolgere terze persone, perché le prove di Mario erano palesemente false. L'opinionista sottolinea che il legame con questa donna misteriosa non è plausibile, visto che lui non conosce il cognome della sua "amica" e che se non vuole svelarlo è perché così facendo verrebbe fuori la verità. Mario ribatte che è da poco tempo che la conosce e che ha girato dei vocali della ragazza alla redazione, per provare la sua buona fede, ma continua a non dire il suo cognome. Tina stufa di questo suo atteggiamento gli dice che la sua parola non vale niente e che sta continuando a dire bugie e fandonie approfittandosi di Ida e dei suoi sentimenti. A queste parole, Mario si infervora e dice che non farebbe mai una cosa del genere, ma l'opinionista è implacabile con lui.

Anche Gianni Sperti lo attacca e i due insistono sulla colpevolezza di Mario, elogiando invece Pierpaolo che ha lasciato lo studio per andare da Ida e provare a convincerla a tornare in trasmissione. Pierpaolo afferma che, però, dato ciò che ha visto, è evidente che Ida ha maggior interesse per Mario e che evidentemente ciò che ha fatto e detto per la tronista non ha alcun valore. Interviene Gemma Galgani che rimprovera entrambi i corteggiatori, dicendo loro che hanno portato Ida Platano all'esasperazione e l'hanno spinta a non volersi presentare in puntata. La dama del trono over inveisce e difende Ida con cui ha un rapporto di amicizia molto stretto, avendo da ridire sia su Pierpaolo perché le ha detto delle cose orribili, ma anche verso Mario che ha avuto un comportamento vergognoso. Gianni anche sottolinea che Mario si lamenta di non essere creduto, ma che fino all'altro giorno sono arrivate delle chat su di lui che si sono poi rivelate vere e che in questa situazione la sua innocenza non è stata provata. Alla fine, Maria De Filippi chiede ai corteggiatori di uscire, visto che Ida non rientrerà e sembra sempre più certo l'addio al programma.

Uomini e Donne, Mario Verona si riconferma volubile e frivolo!

Spazio al trono over con Asmaa, per la quale sono scesi due nuovi corteggiatori, Daniele e Stefano. La dama però decide di non tenere nessuno dei due. Gli opinionisti ammettono che è stato un rifiuto particolarmente veloce e le chiedono, ironicamente, che tipo di uomo si aspetti. Nel parterre maschile c'è un nuovo cavaliere, Riccardo, che si presenta e offre delle rose a tutte le dame del parterre e chiede di ballare con Milena.

Al centro studio si siede Milena, per la quale è arrivato un nuovo corteggiatore. La dama sta frequentando Mario Verona e la conduttrice gli chiede se è infastidito da questo risvolto, anche se il cavaliere ammette che dato che sta conoscendo Ilenia non ha senso criticare il comportamento della dama. Con Ilenia, tuttavia, la situazione è tutt'altro che idilliaca, visto che la dama si lamenta che il cavaliere ha preferito uscire per un'intera giornata con Milena, mentre con lei ha centellinato l'uscita tra il lunedì e il martedì, svelando anche che se l'altra dama non fosse ripartita per Catania il martedì sera, sarebbe uscito ancora con lei.

Ne nasce una lunga discussione tra i tre che però non porta a nulla e che mette in luce ancora una volta come Mario sia abbastanza volubile e superficiale e Milena chiede di far scendere il nuovo corteggiatore: Manuel, di 36 anni e alla fine la dama decide di conoscerlo. Tuttavia, Mario interviene e chiede a Milena un chiarimento su come lo vede e la dama ribadisce che vorrebbe solo vederlo più attento ai piccoli dettagli e più propenso a cercarla.

