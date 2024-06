Uomini e Donne, Guendalina Canessa sempre più innamorata di Andrea Foriglio: la tenera dedica

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Foriglio, e Guendalina Canessa sono sempre più innamorati. Ecco la tenera dedica che è spuntata sui social!

Di recente i fan di Uomini e Donne hanno assistitito all'ufficializzazione di una nuova coppia che, sebbene non sia nata all'interno del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, è composta da un noto ex corteggiatore delle ultime edizioni, Andrea Foriglio, e dall'ex gieffina Guendalina Canessa.

Uomini e Donne, la dolce dedica di Guendalina Canessa ad Andrea Foriglio

Dopo ave ufficializzato la sua storia d'amore con il fisioterapista Andrea Foriglio, Guendalina Canessa non vuole accontentarsi di tenere privata la sua felicità, ma ha deciso di condividerlo con i suoi followers, pubblicando una tenera dedica d'amore al fidanzato. Sui social, infatti, ha pubblicato una serie di foto insieme all'ex corteggiatore di Nicole Santinelli, correndandoli con la didascalia:

"Come quando i bimbi aprono le braccia felici e dicono 'tanto così'. Ecco, tu sei il mio tanto così"

Parole piene di affetto e amore che hanno reso estatici i fan della gieffina, visto che non aveva avuto molta fortuna in amore. La sua frequentazione più recente risaliva alla scorsa estate, con l'ex flirt di Greta Rossetti, Sergio Colombo, ma si era trattato di un fuoco di paglia, mentre con Foriglio la storia non solo è stata già ufficializzata, ma sembra anche essere molto seria.

Uomini e Donne, la storia di Guendalina Canessa e Andrea Foriglio: dai rumors alla conferma

Abbiamo conosciuto Andrea Foriglio come corteggiatore di Nicole Santinelli, tronista della precedente edizione di Uomini e Donne. La presenza di Andrea non era passata inosservata nel parterre over, tanto che una nota dama del programma aveva messo gli occhi su di lui e aveva cercato di conquistarlo: Roberta Di Padua. La dama e Nicole non si erano mai viste di buon occhio e questo interesse di Roberta per il corteggiatore aveva alimentato l'animosità tra le due.

Quando poi Nicole aveva scelto Carlo Alberto, su Andrea e Roberta erano spuntate voci di una frequentazione, ma si è trattato solo di rumors senza alcun fondamento. Poi, nelle scorse settimane, su Foriglio e Guendalina Canessa erano emersi alcuni dettagli e si era vociferato che i due si stessero frequentando.

A svelare le segnalazioni era stato il gossipparo Amedeo Venza: su Ig, infatti, aveva commentato che l'ex gieffina e il fisioterapista si erano conosciuti in vacanza insieme e che lì era scattato il colpo di fulmine. Quando Guendalina Canessa aveva ricondiviso la storia, allora, era parso chiaro a tutti che non si trattasse solo di un flirt ma di una storia in piena regola.

