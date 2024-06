Uomini e Donne, Andrea Foriglio frequenta Guendalina Canessa solo per notorietà? Interviene l'ex gieffina!

Gossip TV

Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha iniziato a frequentare Guendalina Canessa. Ma che sia solo per notorietà? Ecco cosa ha risposto l'ex gieffina!

In maniera alquanto inaspettata, qualche giorno fa è stata ufficializzata la nascita di una coppia formata da un ex corteggiatore di Uomini e Donne, l'ortopedico Andrea Foriglio, e l'ex concorrente del GF Guendalina Canessa. Purtroppo, sui due sono nati già i primi fastidiosi rumors, in particolare riguardanti le vere intenzioni del corteggiatore del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ma a intervenire in sua difesa è arrivata la fidanzata.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio frequenta Guendalina Canessa solo per notorietà? Ecco la replica dell'ex gieffina

Protagonista del trono classico della scorsa edizione di Uomini e Donne, Andrea Foriglio è diventato noto al pubblico come corteggiatore di Nicole Santinelli. L'ortopedico romano non è stato però la scelta della tronista, che gli ha preferito Carlo Alberto Mancini, con cui però la storia è naufragata nel giro di poche settimane. Già nel programma, l'atteggiamento a volte distaccato e algido di Foriglio aveva dato da pensare e l'ex corteggiatore non era riuscito ad accattivarsi le simpatie del pubblico.

Gli stessi opinionisti della trasmissione non avevano nascosto i dubbi sul fatto che Foriglio fosse lì a corteggiare Nicole più per interesse delle telecamere che per la tronista. E, a quanto pare, l'accusa gli è stata rivolta anche ora che Andrea Foriglio ha iniziato a frequentare l'ex gieffina Guendalina Canessa. Quest'ultima ha voluto ufficializzare la storia con l'ortopedico pubblicando un post con le loro foto, ma la sezione commenti è stata presa d'assalto dagli haters!

Molti, infatti, sono convinti che Foriglio abbia iniziato a frequentare Guendalina Canessa solo per notorietà! Tuttavia, l'ex gieffina ha deciso di intervenire e difendere il compagno, chiarendo come stanno le cose tra loro. Così, a un commento che affermava che l'interesse di Foriglio fosse solo quello di ottenere un tornaconto in termini di pubblicità e fama, Canessa ha replicato:

"Gli hanno proposto di tutto ma non ha accettato!! Il suo lavoro è solo quello per cui ha studiato da sempre!! Lui è un professionista!"

E, ancora, Guendalina ha ribadito che ciò che l'ha attratta di Andrea è stato proprio il suo essere diverso da altri uomini conosciuti e l'ha definito un "uomo d'altri tempi".

Uomini e Donne, com'è nata la storia tra Andre Forigilio e Guendalina Canessa

La storia tra Guendalina Canessa e Andrea Foriglio è nata da poco e ad annunciarlo sui social è stato Amedeo Venza. L'esperto di gossip, infatti, ha pubblicato una storia sui suoi account Instagram, svelando che i due si sono conosciuti in vacanza a Sharm El Sheik e che in breve tempo sono diventati inseparabili:

"I due si sono conosciuti poco tempo fa durante la vacanza a Sharm!! Da lì non si sono più mollati! Dopo diversi messaggi e lunghe telefonate lui l’ha invitata a cena a Roma e le ha fatto una romanticissima proposta di fidanzamento! Tanti auguri a questa bellissima coppia"

A sua volta, Guendalina Canessa ha condiviso la storia di Amedeo Venza, confermando così i rumors sulla storia con Andrea Foriglio e ha poi successivamente pubblicato degli scatti che mostravano la loro felicità.

