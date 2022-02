Uomini e Donne, Giorgio Manetti pizzicato con l’ex di Paolo Brosio!

Gossip TV

Nuovo amore per l’ex cavaliere di Uomini e Donne? Il gossip lo vorrebbe al fianco di Marialaura De Vitis

Novità in amore per Giorgio Manetti. Il Gabbiano di Uomini e Donne è tornato single e sembra pronto a cercare la sua anima gemella, anche se per la disperazione di Gemma Galgani non si tratta di lei. Il toscano, infatti, è stato pizzicato in compagnia di Marialaura De Vitis, nota al mondo del gossip per essere stata la fidanzata di Paolo Brosio.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis fanno coppia?

Pochi giorni fa abbiamo rivisto Giorgio Manetti a Uomini e Donne, grazie ad un video-messaggio che il cavaliere toscano ha inviato a Gemma Galgani, su richiesta di Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha voluto dimostrare alla torinese di non essere lei la causa delle sue sventure amorose, invocando l’aiuto dell’ex che più ha segnato la vita di Galgani. Nel frattempo, Giorgio ha trascorso alcuni giorni a Sanremo per partecipare ad alcuni eventi legati al Festival, tra cui il red carpet di Novella 2000.

Proprio in quell’occasione, Manetti si è presentato al fianco di Marialuara De Vitis, nota per essere stata la fiamma di Paolo Brosio e aver occupato spazi nei salotti televisivi di Barbara D’Urso per parlare del suo “topolino” - nomignolo che la giovane aveva elargito al suo allora fidanzato. L’arrivo di Manetti e De Vitis ha sorpreso non poco i presenti, soprattutto dal momento che lei è apparsa molto presa dall’affascinante cavaliere. Del resto la differenza d’età non si può dire essere un problema per Marialaura, dal momento che anche con Brosio vi erano tanti anni di differenza e la loro relazione è comunque proseguita a gonfie vele per circa un anno.

Tra Manetti e De Vitis c’è un flirt in corso? Secondo la rivista è ancora presto per dirlo, anche se la sintonia innegabile che ha contraddistinto il loro ingresso in scena è stata notata da tutti. Chissà come potrebbe reagire Gemma alla notizia, dato che non ha saputo trattenere le lacrime al solo pronunciare del nome dello storico ex fidanzato.

