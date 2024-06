Uomini e Donne, Giorgio Manetti: "Nel programma scene pietose, Ida? Ha difficoltà a relazionarsi con gli uomini"

Gossip TV

L'indimenticabile cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, ha parlato della stagione appena conclusa del dating show di Canale 5 e dei suoi progetti futuri. Il gabbiano toscano, reduce dal singolo con Giusy Mercuri "Rotola l’estate", è stato intervistato dal portale di SuperGuidaTv a cui ha raccontato anche la sua passione per la musica che lo ha spinto a cimentarsi verso il canto e e anche il ballo.

Giorgio Manetti: "Tornare a Uomini e Donne? In questo momento mi sentirei fuori posto"

L'ex cavaliere non solo ha interpretato la hit estiva in collaborazione con la cantante palermitana ma è anche protagonista del videoclip online sulla piattaforme in streaming.

Parlando del nuovo singolo, l'ex cavaliere toscano ha dichiarato

"E’ un’idea nata ai primi di gennaio. Dopo la prima canzone che avevamo inciso insieme, “Respirando”, ho proposto a Giusy di collaborare di nuovo. Questa volta volevo che il brano fosse divertente, un vero tormentone estivo. Dopo averlo registrato, siamo andati a Rimini per girare il videoclip. Ci siamo divertiti molto. [...] E’ stata Giusy Mercuri che alla fine dello scorso anno mi contattò mentre era in visita a casa di Albano. Pur essendo un amante della musica fino a quel momento non avevo mai cantato. In un primo momento ho rifiutato la proposta poi mi sono ritrovato con Giusy a Sanremo durante la settimana della kermesse e abbiamo affrontato di nuovo l’argomento. Conoscendola meglio, ho scoperto in Giusy una professionista eccellente oltre che una donna in gamba così mi sono convinto ad accettare la proposta di incidere un pezzo insieme. La settimana dopo siamo andati a registrare il primo brano, “Respirando”. Con Giusy siamo rimasti poi in contatto ed è nato il nuovo brano “Rotola l’estate"

Manetti ha poi risposto se partecipare a Uomini e Donne abbia penalizzato la sua nuova passione:

"La mia immagine a “Uomini e Donne” ne è uscita pulita e vincente mentre degli altri che partecipano ora al programma non posso dire lo stesso. Ho visto quest’anno delle scene pietose. “Uomini e donne” è un programma di intrattenimento in cui il pubblico tende a schierarsi. Molto dipende dal comportamento della persona, tronista o corteggiatore che sia. Io penso di aver lasciato un buon ricordo."

Il gabbiano toscano, tuttavia, esclude un suo ritorno nel dating show:

"La tv non si è dimenticata di me. Me ne accorgo dalle persone che mi fermano per strada nonostante siano ormai sei anni che non sono più a “Uomini e Donne”. Mi chiedono tutti di tornare e di questo ne sono felice. Non sono un personaggio caduto nel dimenticatoio tanto che in questi anni non sono mancate le proposte per partecipare a dei reality tipo “L’Isola dei Famosi”. Non so come mai ma le trattative non sono mai andate in porto. Ancora non riesco a comprendere il motivo perché lo staff del programma mi ha detto che sarebbero stati felici di avermi come concorrente. Con la redazione non ci sono problemi. Il problema è il mio perché non mi vedo più seduto insieme agli altri concorrenti a cercare l’amore. In questo momento mi sentirei fuori posto. Il format è anche cambiato e non mi piace molto anche se riconosco che Maria è sempre una bravissima conduttrice circondata da un team di grandi professionisti."

Impossibile per Giorgio non parlare di Gemma Galgani, la popolare dama torinese con cui ha avuto una storia d'amore, nata nel programma:

"Se Gemma dovesse tornare a settembre sarebbe la sua sedicesima partecipazione. Ormai si è invecchiata in quel programma. Penso che sia diventata una figura retorica in quel programma ma se a lei piace andare e a Maria va bene nulla da dire. "

Parlando di Ida Platano, l'ex cavaliere ha infine dichiarato:

"Ida è una bella donna ma ha molte difficoltà a relazionarsi con gli uomini. Ovviamente dipende anche dal tipo di uomo con cui ci si relaziona. Sono convinto che Ida abbia un’anima gemella da qualche parte ma non credo la possa trovare all’interno di Uomini e Donne. E’ una figura ripetitiva e poi non capisco il motivo per il quale debba sedere su un trono che dovrebbe essere riservato a ragazzi giovani. "

