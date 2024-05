Uomini e Donne: uscito il nuovo singolo musicale di Giorgio Manetti insieme a Giusy Mercuri

Gossip TV

Dopo il brano "Respirando", uscito nel 2023, Giorgio Manetti, il "gabbiano" del trono over di Uomini e Donne nonché ex fidanzato della storica dama torinese del dating show, Gemma Galgani, ha lanciato il videoclip della sua nuova canzone, "Rotola l’estate", cantata in duetto con Giusy Mercury. Il brano è una hit estiva che sembra già destinata ad essere il tormentone di questa calda estate del 2024.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti canta "Rotola l'estate", il suo nuovo singolo insieme a Giusy Mercury

Dopo l'ex dama Pinuccia Della Giovanna che ha esordito nella musica prima con la hit "La Canzone di Pinuccia" e poi con il recente brano dal sound country "Mai dire Mai" anche l'ex indimenticabile cavaliere del parterre maschile del dating show si è cimentato nel canto dopo tante altre passioni e attività a cui si è dedicato, tra le quale la recitazione.

Il video di "Rotola l'estate" è già disponibile su YouTube da alcuni giorni e Manetti lo ha anche interpretato, lanciandosi nelle danza davanti al mare accanto alla grande interprete Giusy Mercuri, che calca le scene della musica italiana da numerosi anni.

Il gabbiano toscano, a dicembre, ha rilasciato un'intervista a Tag24 nella quale ha parlato di uno suo ipotetico ritorno nel dating show di Canale 5:

"Sarebbe uno sgomento per me tornare a sedere su un trono, lì accanto agli opinionisti. Veramente, ti dico la verità, non voglio denigrare il programma, perché io sono rispettoso nei confronti di Maria e del suo programma, dello staff, perché mi hanno sempre trattato bene, devo dire. Per quanto riguarda il programma, ho la mia opinione da spettatore. Non capisco perché certi personaggi devono tornare a fare che? A dimostrare che? Cioè è un altro programma”

Con l'occasione Giorgio, è tornato a parlare anche di Gemma Galgani:

"Gemma è un caso particolare. Lei non si capisce, 14 anni che è lì dentro, dal 2009. Mi devo sentire sempre dire ‘Sono qui che cerco l’amore’, se non l’hai trovato ora, dove lo trovi l’amore? Maria è contenta di avere Gemma nel programma e continueranno così finché avranno vantaggio. Sarà lì a 90 anni a dire ‘Cerco ancora l’amore’, spero per lei che lo trovi"

