Uomini e Donne, Gianni Sperti totalmente nudo su Instagram: ''Massimo del narcisismo''

Gossip TV

Gianni Sperti pubblica una foto artistica senza veli ed è polemica sul gesto dell’opinionista di Uomini e Donne.

Gianni Sperti è uno dei volti iconici di Uomini e Donne, apprezzato per i suoi interventi calibrati e, talvolta, criticato per le parole taglienti nei confronti dei protagonisti del trono classico e del trono over del dating show di Canale5. Pochi giorni fa, Sperti ha pubblicato uno scatto artistico che lo ritrae completamente senza veli, suscitando i commenti furiosi di alcuni utenti di Instagram.

Uomini e Donne, Gianni Sperti senza veli su Instagram

Nello studio di Uomini e Donne, Gianni Sperti è uno dei volti più familiari ai fan del programma. L’opinionista non teme di dire la sua, anche quando la situazione si fa decisamente scomoda, e intrattiene gli spettatori con i buffi siparietti che nascono con la collega Tina Cipollari. Lo Sperti si gode il meritato relax, dopo una stagione che lo ha visto più volte furioso, a causa di alcuni comportamenti scorretti da parte dei partecipanti al trono over e al trono classico. In attesa di scoprire chi siederà sulle sedie rosse più ambite del piccolo schermo, Gianni si è lasciato fotografare senza veli per alcuni scatti artistici, mettendo a nudo il suo fisico scolpito e marmoreo.

Il lato B di Gianni è stato apprezzato da moltissime fan, ma anche duramente criticato da chi lo accusa di volersi mettere in mostra. A spezzare una lancia in favore dell’opinionista di Maria De Filippi ci ha pensato Roberto Alessi, che su Novella 200 ha scritto: “Il mio amico Gianni Sperti mi diverte da matti, al massimo del narcisismo (che male non fa). Sotto la foto ha scritto chi è il suo personal trainer e il fotografo… Passare gli indirizzi anche a me”. Le polemiche hanno visto anche il nascere di pesanti accuse a carico di Gianni che, contrariamente a quanto sostenuto dagli haters, non è ricorso a nessun ritocchino per le sue foto sexy. Lo Sperti, del resto, ha un passato da ballerino e continua a tenersi in forma con lunghe sessione di palestra e una dieta bilanciata. Nel frattempo, sono state diffuse le anticipazioni sulla prima puntata di Uomini e Donne, che aprirà la stagione con la presenza di alcuni volti di Temptation Island.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.