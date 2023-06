Uomini e Donne, Gianni Sperti si sfoga sui social: "Troppo odio e veleno nella bocca delle persone"

Gossip TV

Sui social, l'opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, si è lasciato andare a uno sfogo. Ecco cosa ha detto.

Il noto opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti si è lasciato andare a uno sfogo sui social: il collaboratore di Maria De Filippi ha espresso la sua amarezza nel vedere in giro tanto odio e cattiveria, soprattutto, sui social.

Uomini e Donne, Gianni Sperti si sfoga sui social: "Troppo veleno nella bocca delle persone"

Anche in trasmissione, l'opinionista ha spesso espresso la sua opinione a proposito dell'invidia e della cattiveria che legge in giro e, anche in questa circostanza, non ha esitato a rivelare il suo pensiero. Il suo sfogo su Instagram non è passato inosservato e sembra rivolto a coloro che non perdono occasione per sparlare e diffondere odio online:

"Adesso voglio esprimere cosa sto pensando in questi giorni. La vera pandemia del secolo è il virus dell'odio che ci sta divorando e che ci sta mettendo l'uno contro l'altro. Cerchiamo di trovare il modo di comprendere la diversità di ogni essere umano, di sorridere di più, di trovare un senso positivo anche nelle situazioni negative. C'è tanto veleno nella bocca di troppa gente, pronta a giudicare ferocemente e senza preoccuparsi del dolore che infligge. Nessuno è santo. Il mio consiglio è di guardarci allo specchio e di chiederci se non abbiamo mai commesso un errore in vita nostra."

Non è chiaro a chi possa rivolgersi l'opinionista di Uomini e Donne, anche se in molti hanno ipotizzato potesse riferirsi all'ex premier Silvio Berlusconi, venuto a mancare lunedì 12 giugno. Non sono mancate, infatti, critiche e commenti a poche ore di distanza dalla dipartita del Cavaliere, alcune delle quali potrebbero aver infastidito l'opinionista.

