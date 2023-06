Silvio Berlusconi è morto, l'ex premier si è spento a 86 anni

Gossip TV

Si è spento, oggi lunedì 12 giugno, a 86 anni, l'ex premier Silvio Berlusconi.

Si è spento oggi, lunedì 12 giugno, Silvio Berlusconi all'età di 86 anni, dopo il ricovero del 9 giugno al San Raffaele di Milano.

Silvio Berlusconi è morto, l'ex premier aveva 86 anni

Ricoverato da 4 giorni all'ospedale San Raffaele di Milano, per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica di cui soffriva, l'ex premier Silvio Berlusconi si è spento questa mattina, poco dopo le 10. Al suo capezzale il fratello Paolo e i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi. Nato a Milano il 29 settembre del 1936, dopo la laurea in Giurisprudenza alla Statale di Milano con una tesi in Diritto commerciale sulla pubblicità, fonda la sua prima società edile - la Canieri riuniti milanesi. Nel 1965 sposa Carla Lucia Elvira Dall'Oglio, madre di Marina e Pier Silvio.

Gli anni '70 sono caratterizzati dalla sua ascesa nel mondo della tv: nel 1972 fonda Telemilano, poi nel 1975 è la volta di Fininvest, attorno a cui gireranno diverse attività, che mina il monopolio della Rai e ne diventa la principale concorrente. Telemilano diventa Canale5 e in quegli anni nascono Publitalia e Reteitalia. Dal 1985 le sue reti possono trasmettere su scala nazionale (grazie al governo Craxi e poi alla legge Mammì) e nello stesso anno ottiene il divorzio dalla prima moglie e sposa, nel 1990, Veronica Lario, nome d'arte di Miriam Bartolini, con cui aveva intrapreso una relazione dal 1980. Dalla loro relazione nasceranno i figli Barbara, Eleonora e Luigi. Nel bienni 1993-1994 Silvio Berlusconi si volge al mondo della politica,fonda Forza Italia e vince le elezioni, ricevendo l'incarico di formare il governo, ma l'esperienza dura solo 8 mesi. Tornerà nel 2001 alla politica, dopo una campagna elettorale che lo porta a essere ospite, in diretta tv, di Bruno Vespa.

Durante quella famosa diretta firma "il contratto con gli italiani", in cui negozia la sua vittoria con gli elettori e promette una serie di provvedimenti su tutti i fronti: vince le elezioni e torna per la seconda volta al governo. Una terza vittoria la otterrà nel 2008, periodo in cui vengono alla luce le feste sfrenate, il bunga bunga e il caso Ruby. Inizia un periodo di processi per favoreggiamento alla prostituzione (accusa da cui sarà assolto nel 2015). Nel 2009 Veronica Lario chiede il divorzio, ottenuto nel 2013. Dopo di lei, l'ex premier inizia una relazione con Francesca Pascale, terminata nel 2019. Il 2013 è l'anno delle sconfitte politiche, delle prime condanne e l'interdizione dai pubblici uffici: non potrà candidarsi a nessuna carica fino al 2019. Viene condannato per frode fiscale nel 2013, ma sconterà la pena con un anno di servizi sociali in una casa di riposo. Dal 2020 è stato legato a Marta Fascina, deputata di Forza Italia, che ha sposato con un "matrimonio simbolico", privo di valore legale, ma che celebrasse il loro legame. Si spegne, oggi, 12 giugno Silvio Berlusconi, una figura che ha segnato un prima e un dopo nella storia della politica italiana e non solo.