Uomini e Donne, Gianni Sperti si racconta: "Sto vivendo un momento difficile e sto andando in terapia..."

L'opinionista di Uomini e Donne, in occasione del suo 50° compleanno, si è raccontato in un post su Instagram. Vediamo insieme cosa ha detto!

Gianni Sperti è uno dei volti storici di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e in occasione del suo 50°compleanno ha deciso di raccontarsi con un lungo post su Instagram. L'opinionista ha rivelato di star attraversando un momento molto difficile e di aver deciso di andare in terapia per superarlo.

Uomini e Donne, Gianni Sperti pubblica un post e si sfoga

In occasione del suo 50°compleanno, Gianni Sperti ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita in questo momento e su ciò che sta vivendo. L'opinionista ha iniziato il suo discorso con un commento su come il tempo scorre rapido, al punto che si fa fatica a tenere il passo con i cambiamenti. L'ex ballerino ha rivelato di aver amato solo due volte nella vita e in entrambe ha dichiarato di aver dato tutto se stesso. Poi si confessa sul difficile momento che sta ancora vivendo e che lo ha spinto a cercare aiuto:

"Sono stato ne buio più profondo che mi ha segnato e da cui ne ho tratto insegnamento.[...] In questo periodo sto attraversando un momento difficile e non vi nascondo che sono in terapia per le mie insicurezze che mi accompagnano da sempre."

L'opinionista ha anche parlato indirettamente di come nelle ultime puntate del dating show appaia sempre arrabbiato, ma è perché ama molto il suo lavoro e le persone che fanno parte del programma, come ha dimostrato in occasione del trono di Nicole Santinelli, quando ha sbugiardato sia la tronista sia il corteggiatore Andrea Foriglio per la questione del bigliettino gate. Infine, conclude Gianni, ha un solo obiettivo:

"Da oggi i npoi voglio vivere serenamente e con la massima libertà, ma soprattutto, voglio vivere questa mia seconda giovinezza alla ricerca della LUCE. Oggi compio 50 anni, ma a dire la verità me ne sento ancora 25. Concludo lasciandovi una frase che è il titolo di un libro che sto leggendo in questi giorni: Succede sempre qualcosa di meraviglioso."

