Uomini e Donne, esplode il bigliettino gate: accuse e urla nel trono di Nicole Santinelli [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, è esploso il caso del bigliettino gate nel trono di Nicole Santinelli, accusata sia da Gianni Sperti sia da Roberta Di Padua. Vediamo cosa è successo.

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con uno spazio dedicato al trono over: due cavalieri sono giunti a conoscere Paola Ruocco e Roberta Di Padua. Si passa poi al trono classico con Nicole Santinelli e i suoi corteggiatori. Durante il suo trono esplode il bigliettino gate.

Uomini e Donne, esplode il bigliettino gate! Stracci e accuse per Nicole Santinelli

Per Paola è sceso Remo, cavaliere di 58 anni, che la dama decide di far restare, ma a una condizione: che non indossi mai più le scarpe con cui si è presentato in trasmissione. Per Roberta è arrivato un cavaliere napoletano, Mario, single mai sposato e con un bambino di 5 anni, ma la dama decide di non tenerlo. Arriva poi il momento del trono classico con Nicole Santinelli: la conduttrice Maria De Filippi rivela che la tronista era alquanto seccata dall'atteggiamento dei suoi corteggiatori che hanno preferito rispondere ai commenti di Roberta Di Padua e discolparsi. Nicole chiede alla conduttrice che per i prossimi uomini per la dama del trono over devono dire che hanno già una frequentazione esterna, così la dama si mostra più interessata. Le parole della tronista fanno imbestialire la dama che si alza urlando e avvicinandosi alla tronista, al punto che Carlo Alberto, uno dei corteggiatori, si alza per allontanarla e anche Maria sembra per un attimo preoccupata. In difesa di Roberta arriva anche un'altra dama, Carla, che accusa Nicole di essere molto indisponente, mentre gli opinionisti chiedono come mai la dama si infervori tanto per i commenti della tronista, anche se persino Tina Cipollari ammette che la tronista è stata molto poco delicata con lei, dato che le ha detto - come rivelato la conduttrice - che gli uomini vanno da lei solo per una notte, mentre lei viene corteggiata.

Maria chiude ogni discussione mostrando l'esterna tra Nicole e Carlo Alberto: dopo un'iniziale freddezza da parte della tronista, bastano poche parole tenere del corteggiatore per cui i due si riavvicinano e finiscono a baciarsi appassionatamente, mentre in studio Andrea e Cristian sono molto infastiditi. Carlo ammette addirittura di voler uscire insieme alla tronista e spera che lei lo scelga. In studio, Cristian dopo aver visto l'esterna si alza e dice alla tronista che la scorsa volta Nicole aveva detto che non avrebbe voluto dare altri baci, ma che da quello che ha visto, è evidente che non erano parole vere. Così, senza lasciare che la tronista possa dare spiegazioni, si alza ed esce dallo studio. Anche Andrea chiede alla tronista che importanza ha dato al bacio, visto che si è rimangiata tutto quello che ha detto. Cristian rientra, richiamato dalla conduttrice, e decide di esporre il suo pensiero alla tronista: è molto infastidito dall'atteggiamento di Nicole, perché da parte di lei non ha avvertito sincerità.

Ma la discussione viene interrotta da Maria, perché Riccardo Guarnieri ha fatto una segnalazione alla Redazione: Andrea ha passato un bigliettino a Nicole di nascosto, durante la precedente puntata. Maria non conosce il contenuto del biglietto, ma interviene Gianni Sperti, accusando sia Nicole sia Andrea di essere scorretti e di aver agito alle spalle del programma. Entrambi i diretti interessati si scusano, perché non sapevano che fosse una cosa molto grave, ma Nicole ammette di non sapere che fosse qualcosa di grave. Di fronte a questo gesto, Cristian decide di lasciare il programma, mentre anche Carlo dichiara di non essere più sicuro di cosa fare. Nel frattempo, Andrea prova a scusarsi, ma Gianni è veramente furioso, perché ha già dovuto richiamarli perché si parlavano di nascosto. Interviene Roberta e dice a Carlo che dovrebbe alzarsi e andar via, perché è evidente che la tronista non è chi dice di essere. Alla fine, tuttavia, il corteggiatore decide di restare e di fidarsi della tronista, tanto che i due ballano insieme.

Di nuovo spazio al trono over con Alberto e Tiziana: la coppia è diventata esclusiva da qualche settimana, anche se il cavaliere ammette che se dovesse arrivare qualcuna di più interessante vorrebbe valutare l'eventuale dama: se gli dovesse interessare, allora, glielo direbbe, altrimenti lui non ha intenzione di conoscere altre donne. Tiziana non è per niente felice di queste parole, perché lei è convinta di voler continuare a conoscere solo lui. Nonostante questo, il cavaliere rifiuta le dame che gli offrono il numero in quel momento e Tiziana ammette che lei vorrebbe uscire dal programma insieme a lui, ma sa che Alberto non è sicuro ancora. Dalle parole che si scambiano e da come scherzano, però, come fa notare Gianni i due si comportano già come una coppia, quindi, non ha senso che il cavaliere dica di voler conoscere altre dame. Alberto sembra pensarci e chiede a Tiziana se davvero è sicura di voler uscire dal programma con lui. La dama gli risponde di sì e così il cavaliere avanza una proposta: usciranno a cena e si comporteranno normalmente, poi comunicherà alla Redazione la sua decisione...senza dire nulla a Tiziana!

