Uomini e Donne, Gianni Sperti pubblica una delle tante minacce ricevute: "Non ho paura di nessuno"

Gianni Sperti, lo storico opinionista di Uomini e Donne, ha deciso di reagire alle tante minacce che riceve dagli haters. Vediamo insieme cosa è successo.

A Uomini e Donne nelle ultime puntate sono scoppiate diverse liti che hanno visto contrapporsi Aurora Tropea e Armando Incarnato: la prima accusava infatti il cavaliere di essere lì in cerca di visibilità e di aver tentato di fare diversi provini per altri reality. Nonostante non abbia simpatia per Incarnato, Gianni Sperti non ha potuto non dar ragione al cavaliere, di fronte alle accuse infondate della dama e in un'occasione si è persino seduto al centro studio con Maria De Filippi, conduttrice storica del dating show di Canale5 per chiarire che nessuno dei due credeva che Armando potesse aver partecipato al provino per il GFVip.

Uomini e Donne, Gianni Sperti contro gli haters: "Non ho paura di nessuno"

Più volte, l'opinionista ed ex ballerino ha affermato che con il ritorno di Tropea nel programma, sono tornati anche gli utenti anonimi sui social che non perdono occasione per insultarlo. Sperti ha anche deciso di pubblicare, nelle stories del suo profilo Instagram, la foto con la prova che ciò che affermava non era una menzogna.

Nello screenshot pubblicato si vede chiaramente il tentativo di un hater di contattare Gianni Sperti e minacciarlo, per le sue diatribe con Aurora Tropea:

"Pezzo di m**** lascia perdere Aurora, hai capito? Sono stato chiaro? Te ne pentirai. Smettila di insultare Aurora"

Sperti ha pubblicato questo screen e poi subito dopo una storia in cui chiariva le sue motivazioni. Anche se non è la prima volta che utenti anonimi arrivano a insultare pesantemente gli opinionisti, Gianni Sperti non ne può più e con questo gesto ha anche voluto lanciare un messaggio forte e chiaro contro gli haters:

"Ho deciso di pubblicare una delle tante minacce che ricevo. Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditore poche parole. Ps: Non ho paura di niente e di nessuno"

