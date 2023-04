Uomini e Donne, Aurora Tropea e le accuse contro Armando Incarnato: arriva la telefonata di Lucrezia Comanducci [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, l'attenzione si mantiene sulle accuse di Aurora Tropea verso Armando Incarnato. Vediamo cosa è successo.

La puntata di oggi di Uomini e Donne riprende dall'accesa discussione di ieri tra Armando Incarnato e Aurora Tropea. Al di là di qualche momento dedicato al trono classico con Luca Daffrè e Alessandra, l'attenzione della puntata resta la questione Lucrezia.

Uomini e Donne, arriva la verità in studio: Gianni contatta Lucrezia per conoscere la verità

Nella scorsa puntata, Aurora Tropea ha rivelato che Armando Incarnato e un'ex dama del programma, Lucrezia, hanno una storia all'insaputa di tutti, fuori dal programma, ma Armando ha deciso di far ascoltare i messaggi che Lucrezia, con cui ha un rapporto di amicizia, a Gianni Sperti. La discussione diventa accesa con il cavaliere che accusa la dama di volerlo diffamare, con la dama che lo accusa di fare lo stesso. La polemica coinvolge anche Riccardo Guarnieri che si schiera dalla parte della dama del trono over e riapre vecchie discussioni. Maria De Filippi interviene, quando i due cavalieri si scontrano quasi fisicamente, e chiede di mantenere la calma, perché l'interesse della conduttrice è quello di confermare o meno che Armando e Lucrezia hanno una storia. La dama Tropea, dopo aver accusato il cavaliere, alle domande di Maria sulla storia di Lucrezia, sembra quasi ritrattare e si arrampica sugli specchi e da un argomento passa a un altro. Mentre Aurora e Gianni cercano di chiarire il punto, con l'opinionista che vuole sapere cosa dicono i vocali della dama, intanto, Armando chiede scusa a Riccardo e i due si stringono la mano.

Gli audio di Aurora vengono ascoltati anche dalla redazione, mentre nel frattempo Dario, il corteggiatore con cui Aurora si sta frequentando, esprime i suoi dubbi sulle reali intenzioni della dama nella permanenza all'interno del programma e che potrebbe essere solo un desiderio di vendetta verso Armando. La redazione conferma che Aurora ha cercato di convincere Lucrezia ad andare nel programma e a rivelare di una frequentazione presunta tra lei e Armando. Il corteggiatore della Tropea sembra convinto ancora di più che non ci sia un vero interesse verso di lui e decide di chiudere la conoscenza. La dama ne è molto dispiaciuta e vorrebbe cercare di convincere il cavaliere a riprovarci, così Maria propone alla coppia di ballare per provare a chiarire.

Spazio poi a Riccardo Guarnieri che sta conoscendo Giusy e Mariangela, ma neppure il tempo di sedersi che Giusy e Riccardo iniziano a litigare, perché sembra che abbia chiesto il numero, ma non le ha detto che si stava sentendo anche con un'altra. Anche Roberta, una nuova dama, si inserisce nel discorso e chiede al cavaliere come mai ha chiesto il numero anche a lei e Riccardo risponde che vuole conoscere tutte e tre, scatenando la perplessità del parterre femminile. Giusy chiede di potersi sedere di nuovo tra le altre dama, rinunciando a conoscere il cavaliere, con una reazione che anche Gianni trova eccessiva e tra la dama e il cavaliere inizia un'accesa discussione. Anche gli opinionisti trovano la reazione della dama eccessiva, perché tra i due non c'è stato nulla, ma Giusy dice che ci sono state diverse situazioni che non le sono piaciute. Il cavaliere intanto è uscito a cena con Mariangela e con la dama sembra andare bene, ma Giusy si inserisce nel discorso e riporta l'attenzione sulla loro interazione a telefono. Riccardo rivela che lui e Mariangela si sono anche baciati e la dama commenta che il loro bacio è stato molto intenso e che è stata davvero bene con lui.

Si passa poi al trono classico con Luca Daffrè, in esterna con Alessandra: la loro uscita è stata all'insegna di una serie di confessioni da parte di entrambi sul proprio passato e su quanto importanti siano stati per loro i nonni che li hanno cresciuti. La vicinanza tra i due è palpabile e anche quando Alessandra entra in studio, la conduttrice nota che ha un passo più baldanzoso e sembra più serena. Ma il loro momento viene interrotto perché Gianni ha in collegamento Lucrezia e le chiede delucidazioni: la dama rivela che Aurora le ha chiesto se lei e Armando hanno avuto una storia. Maria interviene e vuole chiarire che c'è differenza tra il fare domande e il cercare di convincere qualcuno a venire a testimoniare falsità su qualcuno in studio. Lucrezia conferma che tra loro non c'è stato nulla se non amicizia, mentre invece Aurora ha insinuato che ci fosse altro tra i due, nonostante le parole dell'ex dama.

