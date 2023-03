Uomini e Donne, Gianni Sperti commenta: "Lo show deve andare avanti, come avrebbe voluto Maurizio Costanzo!"

Gossip TV

L'opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti si è esposto a proposito della ripresa delle puntate del dating show di Maria De Filippi. Ecco cosa ha raccontato.

Il palinsesto di Mediaset e in particolare di Canale 5 è stato stravolto dalla morte di Maurizio Costanzo, marito della conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi. In queste ore ci si chiedeva ancora quando sarebbero riprese le normali programmazioni, sospese per dare modo alla vedova del giornalista di potersi riprendere dalla scomparsa del marito, avvenuta il 24 febbraio.

Uomini e Donne, sulla ripresa dei lavori interviene Gianni Sperti

Lo storico opinionista e amico di De Filippi, l'ex ballerino Gianni Sperti, non solo ha manifestato il suo affetto con un dolce messaggio alla conduttrice, ma ha anche citato il compianto Costanzo esprimendosi a proposito della ripresa delle puntate del dating show. Infatti, fino a poche ore fa non si sapeva ancora quando sarebbero riprese le programmazioni regolari e quando ci sarebbero state le nuove registrazioni.

Ma è arrivata la notizia che molti aspettavano: da lunedì prossimo torneranno sia Amici sia Uomini e Donne e, soprattutto, Maria De Filippi tornerà presto a registrare le nuove puntate. Sperti, parlando proprio del ritorno al lavoro, si è espresso a favore e ha citato Costanzo nella storia pubblicata su Instagram:

"The Show must go on...come avrebbe voluto Maurizio"

Gianni Sperti si è dimostrato un amico affettuoso per la conduttrice, ma ha anche ricordato con emozione Costanzo, con il quale ha collaborato all'epoca di Buona Domenica, programma di cui faceva parte come ballerino. Alle sue parole si è aggiunt anche Tina Cipollari, che ha definito il giornalista "un maestro".

