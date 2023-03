Maria De Filippi torna a lavoro, le registrazioni e quando ritorneranno in onda di Amici e Uomini e Donne

Gossip TV

Maria De Filippi dovrebbe tornerà a breve al Teatro 5 Studi Mediaset per la registrazione di Amici: ecco quando tornerà in onda il talent show e Uomini e Donne.

Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo che si è spento all'età di 84 anni, venerdì 24 febbraio scorso, la programmazione Mediaset ha avuto dei cambiamenti e oltre gli speciali e le dirette dell'esequie, i due programmi quotidiani di Maria De Filippi, Amici e Uomini e Donne sono attualmente sospesi.

Maria De Filippi, le registrazioni di Amici e Uomini e Donne

In molti si chiedono quando riprenderà la consueta programmazione di Canale 5 e quando Maria De Filippi tornerà a registrare le nuove puntate.

Per quanto riguarda Amici, verrà registrata una nuova puntata, l'ultima prima del serale e l'’account Twitter Amici News ha svelato quando ci sarà la nuova registrazione, ovvero venerdì 3 marzo 2023 per registrare l'ultima puntata di domenica che andrà in onda domenica 12 marzo. Questa è dunque la data che dovrebbe rappresentare il ritorno a lavoro di Maria.

Da lunedì 6 marzo 2023, Amici e Uomini e Donne torneranno in onda nella consueta programmazione pomeridiana e domenica 5 marzo andrà in onda la 22esima puntata di Amici.

Per quanto riguarda Uomini e Donne, la cui messa in onda tornerà a partire da lunedì prossimo, le puntate sono già tutte registrare mentre si attende la registrazione della scelta di Federico Nicotera di cui però al momento non c'è ancora una data.

In questi giorni, due figure storiche di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Raffaella Mennoia che era seduta in chiesa proprio accanto a Maria nel corso del funerale di Costanzo, hanno espresso il loro grande affetto per il giornalista e naturalmente tutto il sostengo possibile alla De Filippi.