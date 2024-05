Uomini e Donne, Gianni Sperti bacia appassionatamente Sabrina! Alessia ha un consiglio per...l'alito dei cavalieri! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gianni Sperti ha stupito tutti decidendo di baciare una dama, Sabrina. Ma anche Alessia ha un prezioso consiglio per i cavalieri del programma: mentine per l'alito! Ecco cosa è successo!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne riparte dal trono over con un'accesa discussione tra Barbara De Santi e Cristina Tenuta a causa di Ernesto Russo. In studio, si discute della chimica che un bacio può scatenare e Gianni Sperti ne dà prova baciando una dama! Discussioni e liti animano il trono over, mentre per i cavaliere c'è un prezioso consiglio da parte di una dama...

Uomini e Donne, Cristina Tenuta e Barbara De Santi ai ferri corti: volano stracci in studio!

In difesa di Ernesto Russo è intervenuta Cristina Tenuta che ha accusato Marianna e le altre dame del programma di essere pesanti verso il cavaliere e che ogni volta ingigantiscono le situazioni con Ernesto. Le sue parole provocano la rabbia e la risposta di Barbara che accusa Cristina di aver raccontato tante bugie sulla frequentazione con Alessandro Vicinanza. Tra le due dame esplode la lite e solo l'intervento di Maria De Filippi sembra placare la situazione. Anche Gianni Sperti si intromette e ricorda al cavaliere che ha sempre questo atteggiamento verso le donne inizialmente: le fa sentire lusingate e desiderate, per poi cambiare idea e passare alla donna successiva senza pensarci tanto.

Ancora trono over con Tino e Sabrina: la dama ammette di non essere ancora rimasta colpita dall'aspetto "epidermico" del cavaliere, anche se Tino ha percorso 400km per stare con lei e trascorrere del tempo insieme. Immediatamente Gianni e Tina la attaccano, perché con la dama si ripete l'ennesima storia. Sabrina intanto aveva anche chiuso una frequentazione con Maurizio, ma alcune questioni irrisolte li portano a discutere al centro studio. Alla fine, Sabrina chiude con Tino. Per lei scende un nuovo corteggiatore, Stefano, ma la dama non ne è colpita e ammette invece di aver trovato esteticamente interessante Fabio, con cui infatti poi balla.

Dopo un ballo, Maria De Filippi chiede a Cristiano Lo Zupone come mai ha deciso di ballare ancora con Asmaa: la dama e il cavaliere, infatti, non fanno che stuzzicarsi e si lanciano sguardi in studio. Ma mentre Asmaa sembra mantenere le distanze e invita il cavaliere a considerare bene se è interessato a Giulia, che sta frequentando, Cristiano non sarebbe affatto contrario a conoscerla, anche se cerca di dissimularlo perché è fin troppo consapevole di avere la fama di farfallone e che persino la conduttrice del dating show di Canale5 ironizza su di lui per quello che dice. Scendono due dame per Marcello, ma il cavaliere decide di non conoscerle.

Uomini e Donne, Gianni Sperti bacia Sabrina! Alessia offre mentine ai cavalieri: "Avete l'alito pesante"

Dato che Sabrina e Fabio hanno ballato insieme, Gianni le chiede se ha un buon odore e da lì inizia una discussione sulle sensazioni epidermiche della dama, che ammette che tramite un bacio appassionato si rende conto se ha o meno interesse per un uomo. Vista questa confessione Gianni le propone di baciarlo e lui e Sabrina si baciano al centro studio, tra lo stupore generale. La situazione degenera quando dal bacio e dalla chimica che si può avvertire con un bacio, si passa all'alito dei cavalieri che a detta di Alessia sono particolarmente...pesanti. E la dama aveva deciso di preparare per loro delle caramelle a menta e dei fogliettini con su scritto "usare prima di un ballo".

Per Angelo scende una nuova dama, Valentina, e il cavaliere decide di conoscerla. Peccato, però, che per esprimere il suo interesse se ne esca prima con "la tengo" e poi con "la faccio restare", tanto che è Maria De Filippi a intervenire e dargli una piccola strigliata! Lo studio assiste all'ennesima discussione tra Diego e Marcello: il primo ammette di non aver alcun rispetto per il secondo e che non apprezza il modo in cui ha parlato a Jessica, con cui poco prima Marcello aveva discusso. Per Francesco scende una dama e il cavaliere decide di conoscerla.

