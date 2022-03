Uomini e Donne, Gemma Galgani tagliata fuori: la scelta di Maria De Filippi fa discutere

Gossip TV

Nello studio di Uomini e Donne c’è sempre meno spazio per Gemma Galgani, che rischia di diventare un personaggio marginale nel programma di Maria.

È ormai chiaro a tutti gli appassionati di Uomini e Donne che Maria De Filippi ha fatto una scelta ben precisa, iniziando a trascurare sempre di più il percorso di Gemma Galgani, che per anni è stata primo motore immobile della trasmissione anche grazie alle discussioni feroci con Tina Cipollari, che è finita così in secondo piano. La prolungata assenza di cavalieri pronti a corteggiarla, costringerà Gemma a lasciare il dating show di Canale5.

Uomini e Donne, Gemma Galgani eclissata: la scelta di Maria

Sono ormai più di dieci anni che Gemma Galgani è una presenza fissa nello studio di Uomini e Donne acquisendo, anno dopo anno, sempre più popolarità e influenzando l’andamento del programma di Maria De Filippi. La torinese, infatti, tra un amore non corrisposto, un flirt con giovane amante e le discussioni sempre più feroci con Tina Cipollari, è stata la protagonista assoluta di tantissime puntate, incentrate sui suoi sfoghi dietro le quinte o su esterne organizzate da cavalieri con i quali poi si è scontrata in studio. Insomma, Gemma è Uomini e Donne e proprio questa grande attenzione concessa alla torinese ha spesso creato polemiche tra chi, dopo tanto tempo, si è stancato di dover ascoltare lamentele e sogni della Galgani.

Nelle ultime settimane, tuttavia, i fan del programma di Canale5 hanno notato un nuovo taglio, una prospettiva probabilmente introdotta da Maria che ha premiato personaggi secondari, concedendo pochissimo tempo a Gemma complice il fatto che la dama non abbia neppure un cavaliere alla sua corte attualmente. Gemma ha messo gli occhi su un ex concorrente del Grande Fratello Vip, anche se sembra impossibile che questa simpatia possa andare oltre i social, mentre continua ad insistere con Franco che è certa sia interessato a lei, ma non abbia il coraggio di ammetterlo.

Effettivamente, stando alle anticipazioni, tra i due scatterà un bacio ma questo, come ben sappiamo, non è indice di amore eterno a Uomini e Donne. Come procederà l’avventura di Gemma nello studio di Canale5? La torinese tornerà al centro dell’attenzione o Maria sceglierà di tagliare spazio alla dama in modo definitivo, privilegiando altre dinamiche?

