Uomini e Donne, Gemma Galgani invaghita di un concorrente del Grande Fratello Vip: cosa succede?

Like sospetti delle dama di Uomini e Donne al terzo classificato del Grande Fratello Vip.

Gemma Galgani ha un nuovo interesse romantico? La dama più chiacchierata del trono over sta attraversando un periodo difficile, non riuscendo a trovare un cavaliere disposto a conoscerla, e sembra aver messo gli occhi su Barù, il terzo classificato della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Gemma Galgani pronta a corteggiare Barù?

Nello studio di Uomini e Donne è periodo di magra per Gemma Galgani, che proprio non riesce a trovare un nuovo cavaliere da corteggiare. La dama torinese incolpa Tina Cipollari, che ha fatto esplodere Ida Platano, per la pessima pubblicità che le ha fatto negli ultimi anni, allontanando così anche i pretendenti più coraggiosi e scoraggiando del tutto coloro che nutrivano dubbi sulla conoscenza. Ma a colpire i fan non è lo sfortunato periodo che sta vivendo Galgani, quanto una sequela di like sempre più insistenti lasciati dalla dama ad uno dei volti protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Stiamo parlando di Barù, il gieffino che ha conquistato la terza posizione in Finale e il cuore di Jessica Selassié, creando un fandom senza precedenti che l’ha portato al successo nel reality show di Canale5. Da qualche giorno, infatti, Gemma lascia like alle foto di Barù senza maglietta o ai primi piani accattivanti, che sembrano testimoniare un certo interesse da parte della dama.

Del resto, Gemma non ha mai nascosto di voler avere accanto un compagno più giovane di lei, che sia attraente e pieno di vita e Barù, con il suo fascino e la sua passione per i viaggio, potrebbe incontrare perfettamente il gusto della torinese. Al momento, quella di Gemma sembra essere solamente un’innocua simpatia, forse nata dopo aver osservato il percorso di Barù al Gf Vip, ma sarebbe un colpo di scena pazzesco vedere l’ex gieffino scendere le scale dello studio di Uomini e Donne per conoscere la dama, questo è innegabile.

