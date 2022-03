Uomini e Donne, Gemma Galgani senza freni: ''Porti le mutande? Devo mettere le mani sotto''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani tenta un approccio hot con Franco.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, mentre Pinuccia e Alessandro fanno finalmente pace, Gemma Galgani palesa il suo interesse per Franco. Tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è ancora tutto molto confuso, dato che i due hanno trascorso la notte insieme ma la dama non si fida ancora del cavaliere, al punto da fargli una scenata di gelosia.

Uomini e Donne: Gemma prova a sedurre Franco

Dopo il caos che si è creato nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Pinuccia sente di dover chiedere scusa ad Alessandro, essendoci rimasta molto male per come si è conclusa la loro conoscenza. Grazie a Maria De Filippi, che ha scelto Simona Ventura come presentatrice per il suo nuovo programma, i due protagonisti del Trono Over si confrontano sui problemi che hanno portato alla repentina chiusura, e sembrano finalmente fare pace. Tina Cipollari, nel frattempo, ha notato che Gemma Galgani si è lanciata in una danza con Franco. “A me lui era piaciuto, però mi aveva detto di no a suo tempo, avevo chiesto anche il suo numero”, ha ammesso Gemma.

La presentatrice coinvolge Galgani in una scenata divertente, che la vede alle prese con un massaggio per Franco, mettendo in imbarazzo il cavaliere con domande sul suo vestiario intimo. In studio entra un vero lettino da centro estetico e Gemma si impegna a massaggiare Franco, cercando di sorpassare lo spesso maglione del cavaliere: “La maglia mi impedisce di dare risultati maggiori”. Si passa poi ad Alessandro Vicinanza e Ida Platano, che hanno passato del tempo a Salerno. Tra loro è nata una piccola discussione, nata da alcuni atteggiamenti di Alessandro che fanno infuriare Ida e scatenano la sua gelosia.

La dama bresciana è furiosa perché il racconto del cavaliere la fa sembrare una persona fuori di testa e in studio tutti si scagliano contro Alessandro, tranne Tina che prova a giustificarlo. “Io penso che lei pensi che lui è uno che guarda le altre donne, e questo gesto è stato la conferma di ciò che pensa”, ha dichiarato Gianni Sperti. Nonostante questo intoppo, Ida e Alessandro hanno passato la notte insieme, evitando tuttavia un’intimità completa. Il malumore di Ida non si placa e scoppia l’ennesima lite, che confonde i presenti.

