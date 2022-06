Uomini e Donne, Gemma Galgani in imbarazzo: il nuovo cavaliere la chiama ''cicciona''

Gossip TV

Gemma Galgani e Giovanni escono in esterna insieme prima della fine di Uomini e Donne, e la figuraccia è servita.

Gemma Galgani ha concluso la stagione televisiva di Uomini e Donne ricevendo una bella sorpresa, ovvero la proposta di corteggiamento del cavaliere Giovanni. Il nuovo arrivato e la dama torinese hanno fatto un’esterna insieme per conoscersi meglio, e decide se approfondire la frequentazione durante l’estate, ma Giovanni ha fatto una gaffe clamorosa che ha indispettito Gemma.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Giovanni: è già finita?

L’ultima stagione di Uomini e Donne è stata atipica per Gemma Galgani che, nel corso degli ultimi mesi in concomitanza con i riflettori puntati su Ida Platano, è stata un po’ messa da parte nelle dinamiche del dating show di Canale5, tanto che alcuni fan si sono allarmati pensando che la torinese avesse rinunciato al suo ruolo di spicco a causa di problemi di salute. C’è anche chi assicura che Gemma non si sia impegnata nella ricerca dell’anima gemella poiché pronta a varcare la porta rossa di Cinecittà, prendendo parte al cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Un’indiscrezione che, ad oggi, non trova conferme soprattutto dal momento che sembra certo il ritorno di Galgani a Uomini e Donne a settembre.

Tra alti e bassi, prima di salutare lo studio di Maria De Filippi, la dama ha avuto il piacere di conoscere un cavaliere decisamente bizzarro ma intrigante di nome Giovanni, che si è presentato in studio per conoscerla, dichiarando di essere un investigatore privato. Il cavaliere ha fatto una buona impressione proprio a tutti e Gemma, sulla quale Isabella Ricci ha svelato un retroscena, ha accetta di conoscerlo meglio, facendo con lui anche un’esterna disponibile sul Witty, così da decidere se approfondire durante l’estate o meno. Giovanni, forse non dosando la sua emozione, si è reso tuttavia protagonista di una clamorosa gaffe che ha fatto storcere il naso a Gemma, parlando dell’aspetto fisico della torinese.

Il cavaliere, infatti, ha ammesso che vedendo Gemma in Tv se la sarebbe immaginata più in carne, per poi cercare di recuperare la situazione dopo aver capito di aver commesso un passo falso. L’esterna è continuata ma la frequentazione avrà futuro? Galgani non si è espressa ma al momento è in vacanza tutta da sola, per ritrovare la sua serenità prima di tornare a Uomini e Donne.

