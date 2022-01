Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Mi sono sentita umiliata e offesa"

Gossip TV

La confessione di Gemma al magazine di Uomini e Donne.

Gemma Galgani continua a essere la protagonista indiscussa del parterre over di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, la dama torinese è tornata a parlare delle sue delusioni d'amore, compresa la frequentazione con il cavaliere Leonardo.

Lo sfogo di Gemma Galgani

Nonostante le numerose delusioni, Gemma non molla e continua a cercare il suo grande amore nello studio di Uomini e Donne. Intervistata dal magazine ufficiale del programma, la dama torinese ha rivelato: "Perché sono stata sfortunata in amore? Non trovo quello corrisposto. A volte mi sono innamorata, ma non eravamo allo stesso livello di sentimenti e coinvolgimento. Non credo nemmeno di essere meno fortunata di altre. [...] Ammetto di aver commesso degli errori di valutazione".

A proposito della frequentazione, ormai chiusa con Leonardo, la dama del parterre over di Uomini e Donne ha confessato: "Mi sono sentita umiliata e offesa sul piano fisico e, alla mia età, naturalmente ci si sente vulnerabili. Come sto? Mi è difficile rispondere. È stata una delusione piuttosto cocente".

Leggi anche Nadia Marsala rivela cosa pensa realmente di Gemma Galgani

La Galgani ha parlato anche delle nuove coppie nate nello studio. Isabella ha lasciato il programma insieme a Fabio, con cui potrebbe anche convolare a nozze come hanno fatto Angela e Antonio: "Sono rimasta sorpresa dalla scelta che ha fatto. Non credevo fossero così compatibili e affiatati. Sono contenta che abbia trovato l’amore".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.