Uomini e Donne, Nadia Marsala rivela cosa pensa realmente di Gemma Galgani!

Gossip TV

Il nuovo volto del Trono Over di Uomini e Donne si racconta, parlando anche di Gemma Galgani.

Nuovo volto del trono over di Uomini e Donne, Nadia Marsala si è distinta per la parlantina elegante e il sorriso sincero, che ha conquistato i telespettatori di Canale5 e gli opinionisti in studio. Nadia si racconta, parlando del passato, dei due matrimonio e del rapporto con il figlio e Gemma Galgani, la protagonista più chiacchierata del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Nadia Marsala: “Ecco il mio uomo ideale”

Nadia Marsala ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, mettendo in chiaro di non essere intimidita dalle telecamere né tantomeno dalle polemiche che si creano nello studio. La dama romana ha 72 anni, un figlio nato dal primo matrimonio, due ex mariti alle spalle, e l’amore per la sartoria che ha gestito nel cuore di Roma per anni e che le ha permesso di fare esperienze uniche. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, Nadia ha raccontato: “Ho avuto grandi delusioni di cuore e avevo perso un po’ la fiducia nel genere maschile. Non ho bisogno di un uomo che mi aiuti […] Un uomo deve prendermi intellettualmente, deve essere simpatico e intelligente. Perbene. Penso di essere fedele e rispettosa, anche nelle amicizie, sono tanto generosa. Spesso in passato erano presi quando vedevano la mia corazza dura, poi appena mi ammorbidivo e davo tanto, gli passava”.

Marsala ha rivelato di avere una vera e propria passione per le scarpe, puntualizzando che non ricerca in un uomo una calzatura costosa, quanto eccentrica e particolare che rifletta la sua interiorità. Guardando le scarpe dei cavalieri, Nadia ha confidato: “Mi ha colpito Lapo, ma è troppo giovane per me ha cinquant’anni… Cosa ci racconteremmo? Allo stesso tempo però non credo che potrei stare con uno che magari ha sessant’anni e ne dimostra ottanta. Come la bellezza è un’arma a doppio taglio, lo è anche dimostrare anni in meno, perché non voglio un uomo molto più giovane ma neanche qualcuno che non mi piace […] Tra i cavalieri che sono passati nel programma? Sicuramente avrei scelto Giorgio ma non avrei potuto accettare alcune situazioni. Poi Costabile… Non so perché mi è parso molto ferreo, categorico sulle sue cose. Però mi aveva fatto una bella impressione”.

Infine, parlando di Gemma Galgani, che ha fatto esplodere Tina Cipollari in puntata, la dama romana ha dichiarato: “Penso che sia una brava persona. Vorrei dirle di stare attenta, di non credere a tutto quello che le dicono ma poi penso… ‘Chi sono io per dire a Gemma cosa deve fare?’”. A voi piace Nadia?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.