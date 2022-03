Uomini e Donne, Tina Cipollari provoca Ida Platano che esplode!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina accusa Ida Platano di esagerare con Alessandro Vicinanza.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Pinuccia prende un due di picche da Bruno. Tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è ancora maretta. I due protagonisti del Trono Over non riescono a trovare un punto d’incontro e la dama bresciana sospetta che il cavaliere non sarà mai pronto ad impegnarsi seriamente con lei. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno opinioni ben diverse su questa delicata situazione.

Uomini e Donne, Ida e Alessandro sempre più lontani

Pinuccia ci ripensa e chiede a Bruno di poterla conoscere, dopo essere finita nella polemica per le ultime discussioni nello studio di Uomini e Donne e le accuse di Tina Cipollari. Il cavaliere dichiara di non volerla conoscere dato che lei l’ha rifiutato e lei prende posto del parterre femminile, mostrandosi infastidita, mentre Tina mostra un video di Pinuccia che la offende. Dopo qualche discussione in studio, si passa ad Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Il cavaliere ammette di aver discusso con la dama dopo l’ultima puntata, ma di essere riuscito a fare subito pace con la bresciana.

“Io gli ho fatto presente quello che gli ho detto in studio, ovvero che le nostre realtà sono diverse e sto cercando di mettermi dalla sua parte… Quando Tina mi ha offeso sul carattere, qualcosa potevi dire”, ha ammesso Platano che ci è rimasta male per la mancata difesa del cavaliere. Tra una recriminazione e l’altra, esplode l’ennesima discussione dal momento che Ida vorrebbe Alessandro a Brescia con lei, mentre lui insiste nel dire che non riesce a trovare l’occasione per andare a trovarla, ma che è nelle sue intenzioni. “Se mi chiedi adesso se voglio trasferirmi a Brescia, ti dico di no. Se mi innamorassi di te, lo valuterei”, ha dichiarato Vicinanza.

Alla dama bresciana non piace questa riposta perché lei, per l’uomo della sua vita, andrebbe dall’altra parte del mondo e Tina l’attacca, suscitando la forte reazione di Ida: “Tina allora insegnami tu come fare con gli uomini, visto che dici che ho sbagliato tutto. Gli uomini di oggi vogliono stare tranquilli, io invece voglio vivermi il mio uomo tutti i giorni, sarò strana io! Io oggi so quello che voglio”. Alessandro continua a sostenere che, nel caso ci sia l’esigenza, si impegnerebbe in una convivenza come è successo quando era più giovane. “Non sei coinvolto abbastanza, perché se sei coinvolto ci vuoi stare dalla mattina alla sera con quella persona. Quando io sono interessato, mi verrebbero le domande di Ida se tu le dai insicurezze”, ha fatto notare Gianni Sperti. I due opinionisti di Uomini e Donne hanno idee molto diverse sulla relazione tra Ida e Alessandro: mentre la romana difende Vicinanza, credendo che sia suo diritto andarci con i piedi di piombo, Gianni è dalla parte di Platano e trova che il cavaliere non abbia un reale trasporto. Interviene anche la presentatrice, che fa notare come la dama sia innamorata mentre il cavaliere, pur essendo onesto, non è pronto ad accogliere questo sentimento.

