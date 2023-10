Uomini e Donne, Gemma Galgani contro Maurizio Laudicino: "Mi stai dando della rimbambita?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, si accende una nuova discussione tra Gemma Galgani e Maurizio Laudicino. Ecco cosa è successo.

La nuova puntata di Uomini e Donne riparte con il trono over: al centro studio si siedono Maurizio ed Elena, per discutere la loro situazione. Spazio anche a Jasna e Marcello, una nuova inaspettata frequentazione che fa ingelosire Marco S.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si scaglia contro Maurizio: "Mi stai dando della rimbambita?"

Elena anticipa che tra lei e il cavaliere ci sono stati diversi baci, in un'uscita in cui sono andati a ballare. Le sue parole scatenano anche l'intervento di Gemma, che si dice stanca di tutte le insinuazioni dell'ex rivale, e prova a parlarle sopra, provocando la reazione di Elena, che si alza e continua a parlare, ignorandola. Maurizio entra in studio e invece di parlare del bacio con Elena decide di riaprire il discorso della sua passata frequentazione con Gemma, a cui confessa di aver scritto una lettera, mai consegnata, ma che le darà a tempo debito. La discussione continua con urla e accuse da parte degli opinionisti contro i due protagonisti del trono over.

Quando entra in studio una nuova corteggiatrice, Marzia, per Maurizio, Elena non batte ciglio e questo scatena altri commenti negativi da parte degli opinionisti del programma. La nuova corteggiatrice è molto giovane, ha 33 anni, ma ammette di aver sempre avuto frequentazioni con uomini più grandi. Il cavaliere decide di mandarla via perché ha già avuto frequentazioni con donne più giovani e c'erano stati molti problemi. Il parterre femminile si scaglia contro Elena, perché ritiene che sia falsa e che stia lì per un suo tornaconto. Anche Barbara chiede al cavaliere di essere sincero nella sua risposta e di ammettere che l'ha mandata via perché non gli piaceva.

Sta iniziando una nuova discussione nel programma, ma Maria De Filippi interviene per sedarla e chiede se i due usciranno insieme questa sera. Purtroppo, dopo poco scoppia una furiosa lite tra Maurizio e Gemma, a proposito dell'incontro con un'amica del cavaliere che, nelle parole della dama, organizzerebbe gli eventi, ma che Maurizio si affretta a negare, tanto che chiede alla redazione di contattare la signora in questione perché non è possibile che si continui a rivangare questa storia.

Si passa a Jasna e Marcello: dopo aver chiuso con Marco S. nella scorsa puntata, la dama e il cavaliere sono usciti insieme, perché la dama ha dato il numero al cavaliere. Quest'ultimo si era detto dubbioso, perché aveva assistito alla fine della frequentazione della dama con Marco, ma era curioso di che tipo di donna potesse essere. Marcello si dice molto stupito, perché Jasna è elegante, ma semplice e la loro serata è stata molto divertente, dopo un'iniziale imbarazzo. Marco interviene e dichiara che Jasna è stata incoerente, perché nel giro di poco tempo l'ha dimenticato, ma intervengono gli opinionisti a ricordare che è stato lui a lasciarla. Anche la dama ribatte che non ha senso questo discorso, quando lei ha provato a chiarire con lui ed è stato lui che non ha voluto. Interviene Cristina che svela che Marco le ha lasciato il numero e il cavaliere le si rivolge in maniera rude, accusandola di intromettersi sempre. Alla fine, Marcello e Jasna decidono di continuare a frequentarsi e ballano insieme. Al centro studio si siede Roberta Di Padua insieme a Barbara De Santi a cui la conduttrice ha chiesto se ci sono cavalieri che meritano di essere salvati, per come si comportano e le due dame decidono di "promuovere" Silvio, Alessio e Marcello. Intervengono Gianluca e Marco con le loro battute e le due dame li asfaltano, stanche di questi commenti inutili.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne