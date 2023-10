Uomini e Donne, Donatella: "Silvio, dal mio compagno mi aspetto altro". Ma lui la gela: "Ma quale compagno?!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Silvio e Donatella sono di nuovo protagonisti di un'accesa discussione al centro studio. Ecco cosa è successo.

Il dating show di Uomini e Donne riparte, oggi, su Canale5, con la situazione tra Aurora e Marco. Silvio e Donatella litigano furiosamente al centro studio. Marco e Yasna decidono di chiudere la loro storia. Ancora spazio al trono over con Gianluca che chiude con Tiziana, scatenando una discussione sui cavalieri del parterre.

Uomini e Donne, Silvio e Donatella chiudono definitivamente? Sceneggiate al centro studio

L'atteggiamento di Aurora Tropea con Marco manda su tutte le furie Tina Cipollari, per l'evidente ipocrisia della situazione, visto che la dama aveva sempre criticato il comportamento di Gemma con gli uomini. Aurora fa entrare un dono di addio e di amicizia per il cavaliere: una rosa bianca, e anche qui gli opinionisti ne dicono di tutti i colori su di lei. Continua la discussione con l'accusa ai due protagonisti del trono over di voler solo visibilità davanti alle telecamere. Maria interviene ed è molto severa verso entrambi, tanto che quando Marco ammette di non avere interesse per nessuna dama, la conduttrice gli dice che allora deve lasciare il programma, perché la sua presenza non ha senso.

Al centro studio si siedono Silvio e Donatella: la conduttrice chiede spiegazioni alla coppia sul perché la situazione tra loro vada male. Donatella entra dicendo che il cavaliere le ha chiesto una pausa, ma Silvio la interrompe e le ricorda altro. Dopo due giorni insieme, Donatella aveva visto un video di un'esterna passata di Silvio e Gemma e gli aveva mandato diversi messaggi in cui chiedeva al cavaliere se provava qualcosa ancora per la dama torinese. Silvio aveva continuato a negare, ricordandole cosa hanno vissuto loro due, ma poi la dama gli aveva mandato un messaggio in cui era disperata perché con il figlio non riusciva ad arrivare a fine mese, insieme al figlio e sperava che il cavaliere le dimostrasse vicinanza. Di fronte a queste frasi la dama si alza infuriata e gli urla contro, decidendo di risedersi. Maria è in evidente imbarazzo e Silvio si sfoga, mentre Donatella va a prendere il telefono, dicendo che non se la sente di parlare del privato della dama così in pubblico. Quando Donatella ritorna, c'è un momento in cui anche Gemma la rassicura che tra lei e Silvio non c'è nulla e il cavaliere chiede ancora una volta alla dama di uscire per poter parlare in privato.

Si siedono Marco e Jasna: nelle ultime puntate il cavaliere aveva chiesto alla dama l'esclusiva, ma ora le rivela che anche se trova che lei sia perfetta per lui, non sente alcun trasporto. Le sue parole provocano una reazione negativa in Tina, che accusa il cavaliere di essere uno dei soliti. Jasna interviene e ammette che anche per lei è stato un fuoco di paglia, perché nell'ultima settimana c'erano state chiamate amichevoli, ma nulla di più. Interviene Alessio che chiede alla dama se non si è raffreddata nei confronti di Marco a causa del suo comportamento. Inizia un litigio tra loro due, interrotto da Jasna che rifiuta la richiesta di Marco di parlare da soli, perché non c'è il bisogno di farlo, visto che già aveva provato a chiedere spiegazioni e il cavaliere si era rifiutato. Alla fine, Jasna si alza e torna a sedersi.

Ancora spazio al trono over con Tiziana e Gianluca: la dama e il cavaliere sono usciti a cena, ma tra loro non è scattato nulla. Di fronte all'ennesima situazione che si ripete si alzano le proteste di Tina e Roberta Di Padua. Anche Gianni si scaglia contro di lui perché Tiziana è una bellissima donna e non ha senso quello che dice. Gianluca si rivolge in maniera aggressiva verso Roberta, provocando l'intervento di Maria e la reazione della stessa dama. Anche Tiziana si fa avanti e sottolinea che ciò che le è dispiaciuto è stato che dopo sole due ore il cavaliere ha deciso di lasciar perdere, poi scopre che Gianluca sta sentendo per messaggi Manuela, mentre con lei non ha mai mandato neanche mezzo sms. Contro di lui intervengono sia Barbara sia Cristina che sottolineano come il cavaliere non faccia altro che trovare scuse e che sia addirittura impegnato all'esterno. La conduttrice chiede alla corteggiatrice, che era scesa appositamente per Gianluca, se vuole restare nel programma e lei accetta, chiudendo con il cavaliere.

