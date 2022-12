Uomini e Donne, Gemma Galgani conosce un nuovo cavaliere ma lui guarda le gambe di un'altra!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani conosce Mario ma il cavaliere la gela, notando le bellissime gambe della giovane Cristina.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani è uscita in esterna con il signor Mario ma nessuno crede che la dama torinese sia realmente interessata, nonostante la simpatia e la galanteria del cavaliere. Mentre Riccardo Guarnieri fa capire di essersi già stancato di Gloria Nicoletti e accetta una nuova corteggiatrice, la tronosta Lavinia Mauro esce in esterna con Alessio Corvino.

Uomini e Donne, Gemma Galgani gelata da Mario: cosa è successo?

La nuova puntata di Uomini e Donne ci rivela che Gemma Galgani è uscita in esterna con un nuovo cavaliere, il gentile e galante signor Mario. Tra i due sembra esserci una bella intesa anche se Gemma manca del solito entusiasmo, e Tina Cipollari suggerisce che sia a causa dell’età del cavaliere, che non è particolarmente giovane come gli ultimi uomini sui quasi la dama torinese ha messo gli occhi. Secondo l’opinionista, Galgani insiste a volersi sentire molto più giovane della sua età, pretendendo di vivere un periodo storico che avrebbe già dovuto passare. Nonostante le forti critiche e le perplessità, Galgani balla con Mario e si dice intenzionata a continuare a conoscerlo.

Si passa a Riccardo Guarnieri che si è sfogato dopo l’ultima puntata, parlando del rapporto con Gloria Nicoletti e ammettendo di essere spaventato all’idea che la dama romana sia più avanti di lui con i sentimenti. Per il cavaliere c’è una nuova dama, che lui aveva già accettato di conoscere prima di discutere con Gloria in studio, e che è tornata per fare la conoscenza del pugliese che approfitta dell’assenza della dama romana. Armando Incarnato interviene facendo notare che Riccardo si sta comportando in modo scorretto con Gloria e il pugliese fa capire che con la dama è già finita. Gianni Sperti, punzecchiato da Roberta Di Padua, insinua che Guarnieri non è pronto a relazionarsi con un’altra donna perché ancora preso da Ida Platano.

Lui, ignorando i commenti velenosi, accetta di conoscere la nuova arrivata Rosita. Mentre Cristina preferisce non illudere il cavaliere che è giunto nel programma per conoscerla, non avendo per lui alcun tipo di attrazione, il signor Mario fa i complimenti alla dama per la sua bellezza facendo indispettire Gemma. Si passa al trono classico con la tronista Lavinia Mauro, che è uscita in esterna con Alessio Corvino. Infastidito, Alessio Campoli ha ammesso di esserci rimasto male per la mancata esterna e Lavinia confessa di averlo pensato molto in questi giorni ma di aver scelto il rivale perché tra loro c’erano state troppe incomprensioni.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.