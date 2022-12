Uomini e Donne, Roberta Di Padua punge Gianni Sperti: la frecciatina all’opinionista

Gossip TV

Roberta Di Padua lancia una frecciatina a Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne. Ecco cosa ha detto la dama di Cassino.

Roberta Di Padua ha deciso di darsi una seconda occasione, accettando l’invito della redazione di Uomini e Donne a tornare come parte integrante del parterre femminile del trono over. La dama di Cassino è rimasta delusa da Alessandro Vicinanza, ha rifiutato il corteggiamento di Riccardo Guarnieri e aspetta l’amore mentre continua a discutere con Gianni Sperti. Ecco cosa ha rivelato a proposito del noto opinionista.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua parla di Gianni Sperti e…

Dopo aver trascorso una cena in albergo con Davide Donadei, a pochissimi giorni dalla rottura tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Chiara Rabbi, Roberta Di Padua è tornata al centro dell’attenzione del pubblico di Canale 5 ed è stata invitata dalla redazione a prendere parte al programma. Così, la dama di Cassino è tornata nel parterre femminile del trono over e ha iniziato a frequentare Alessandro Vicinanza, sino a quando quest’ultimo si è reso conto di essere sempre stato innamorato di Ida Platano e l’ha piantata in asso.

Roberta non si è arresa facilmente, cercando di provocare la reazione del cavaliere partenopeo anche con l’aiuto di Riccardo Guarnieri, snobbato pesantemente dall’ex tronista Antonella. I due ex fidanzati sono usciti insieme a cena ed è scattato un bacio, che entrambi hanno giustificato ammettendo di essere molto attratti fisicamente. Il ritorno di fiamma, tuttavia, non c’è mai stato ma la loro uscita è bastata a metterli contro Gianni Sperti, che da tempo pende sempre più palesemente per Ida. Parlando dell’opinionista di Uomini e Donne, Roberta ha lanciato una frecciatina ammettendo che vorrebbe fargli un particolare regalo per Natale:

“In questo momento a Gianni, e gli donerei una calza piena di dolcetti per addolcirlo un po’ visto che ultimamente è un po’ monello con me”.

Come reagirà Gianni leggendo le parole della dama? Roberta, nel frattempo, continua ad essere nei pensieri di Guarnieri nonostante lui stia frequentando Gloria Nicoletti e abbia anche avuto più di un incontro intimo con la dama romana. Come finirà tra loro? Certamente vi sono tutte le carte in regola per la nascita di un nuovo e infimmato triangolo amoroso.

