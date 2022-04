Uomini e Donne, Gemma Galgani che umiliazione: scaricata e lasciata sola in stazione!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani racconta l'epilogo amaro della frequentazione con Franco.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani è disperata. La dama torinese racconta in lacrime, con la voce rotta dal pianto, che Franco l’ha lasciata al telefono senza nessuna spiegazione e lei è corsa in stazione per raggiungerla, rimanendo sola e sconsolata. In studio, il cavaliere finisce alla gogna ma si mostra irremovibile nei confronti di Gemma. A sorpresa, Alessandro Vicinanza chiede a Federica Aversano di rimanere nel programma per conoscerlo.

Uomini e Donne: Gemma in lacrime, Ida sotto shock

Nuovi drammi per Gemma Galgani nella puntata odierna di Uomini e Donne. La dama torinese è rimasta ferita da alcune affermazioni di Franco, che ha definito la loro conoscenza come un divertimento, e siede al centro dello studio già in lacrime, completamente disperata. Dopo l’ultima puntata, i due trascorrono del tempo insieme e scatta anche il bacio, ma Franco durante una telefonata successiva le rivela di non aver sentito la sua mancanza, ferendo profondamente la torinese, affermando di aver capito che loro non sono fatti l’uno per l’altra. Gemma, non accettando quella brusca chiusura, prende un treno e lo raggiunge in Abruzzo, non potendo rimanere nell’attesa di scoprire perché il cavaliere avesse cambiato idea repentinamente.

Franco, tuttavia, ha lasciato Gemma alla stazione senza accettare di incontrarla per chiarire. Franco entra in studio e si mostra estremamente freddo nei confronti di Galgani, che invece si dispera per l’epilogo amaro della loro conoscenza. Interrogato da Gianni Sperti, che non trova coerente il suo comportamento, il cavaliere racconta di aver comunicato la sua decisione a Gemma appena ha capito che non poteva esserci nulla tra loro, e il bacio per lui non vuol dire innamoramento. Secondo gli opinionisti, Franco ha usato Gemma per stare al centro dello studio per poi scaricarla quando non avrebbe più potuto andare avanti con la farsa. Afflitta, Gemma torna nel parterre femminile.

Si passa poi al Trono Classico, dopo la scelta di Matteo Ranieri, con Luca Salatino che ha ricevuto una bellissima sorpresa da Lilli. Dopo aver visto il video, scopriamo che Alessandro Vicinanza ha chiesto di Federica Aversano, la non scelta di Matteo, essendo interessata a conoscerla, dal momento che sono alcuni giorni che la pensa molto. Ida è a dir poco furiosa, e accusa Alessandro di essere interessato a Federica prima di chiudere con lei. Logicamente, in studio si scatena il putiferio e tutti accusano il cavaliere partenopeo di aver preso in giro Platano.

