Uomini e Donne, Gabriella La Torre: ''Con Silvio non ha funzionato perché…''

Gossip TV

Gabriella La Torre è tornata nello studio di Uomini e Donne ma ha ricevuto una doccia gelata dalla conoscenza con Silvio. Ecco perché.

Volto conosciuto nello studio di Uomini e Donne, Gabriella La Torre è tornata per conoscere e corteggiare Silvia Venturini. Il cavaliere, tuttavia, si è dimostrato poco interessato secondo la dama e la conoscenza si è conclusa con un nulla di fatto, tra un mare di polemiche. Ecco come ha commentato lei.

Uomini e Donne, Gabriella La Torre non perdona Silvio

Nel corso dell'ultima edizione di Uomini e Donne, Gabriella La Torre non è stata particolarmente ben voluta dal parterre femminile del trono over, in particolare da Gemma Galgani con la quale ha discusso più di una volta. La dama ha lasciato il programma per poi ripresentarsi poche settimane fa nello studio alla corte di Silvio Venturini, ex fiamma della torinese. Se inizialmente la relazione sembrava promettere bene, la conoscenza si è interrotta bruscamente a causa di importanti divergenze di fondo, come raccontato Gabriella al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“Anche se con Silvio le cose non hanno funzionato sono contenta di essere tornata e sono ottimista, vediamo cosa mi riserva il futuro. Non ho nessun rimpianto ma siamo proprio agli antipodi! Mi aveva attirato la sua stravaganza, oltre a quella non c'erano grandi contenuti per quanto mi riguarda. Ha un modo molto originale di porsi ma la sua originalità è dedicata solo agli aspetti più fisici della conoscenza”.

Leggi anche Uomini e Donne, Valeria Panza senza peli sulla lingua

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, Silvio ha accusato Gabriella di aver voluto chiudere con lui poiché classista. Un’accusa che la dama rigetta al mittente, oltre a tornare a parlare di quelle ricevute anche nel corso dell'ultima edizione quando le dame la additarono come una donna pronta uscire con tutto il parterre maschile, senza darsi troppe preoccupazioni.

“Se io fossi stata davvero classista così non avrei voluto conoscere un uomo che, sin dalla sua conoscenza con Gemma, ho mostrato chiaramente di non essere un damerino e di non puntare sulla signorilità per conquistare una donna. Semmai quando ero più giovane mi si poteva definire selettiva: non ero libera dagli schemi, ad esempio non mi sarei mai sognata di avvicinarmi ad un uomo senza laurea a 20 o 30 anni. Crescendo sono diventata più sicura: ho una carriera, la mia indipendenza e ho maturato una personalità più strutturata e non ho alcun problema ad andare oltre anche con uomini che culturalmente sono distanti da me”.

Infine, Gabriella ha ammesso di aver migliorato il suo rapporto con Gianna Galgani dopo le discussioni furibonde che hanno segnato i loro ultimi dialoghi, confidando di aver imparato a pensare più a se stessa che a ciò che accade intorno.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.