Uomini e Donne, Valeria Panza: ''Ecco cosa non mi convince di Cristian''

Valeria Panza, giovane corteggiatrice di Cristian, parla del percorso a Uomini e Donne e del tronista Romano.

Valeria Panza è una delle giovani corteggiatrici di Cristian, una ragazza che ha già le idee ben chiare e si divide tra la passione per la musica ,che la porta a esibirsi come dj, e quella per il design che sta studiando all’università. Ecco cosa pensa del percorso a Uomini e Donne e del tronista romano.

Uomini e Donne, Valeria Panza commenta il trono di Cristian

La ventiduenne Valeria Panza si è fatta notare nello studio di Uomini e Donne. Sebbene sia molto giovane, infatti, la corteggiatrice sa quello che vuole e non ha paura di dimostrare i propri sentimenti pubblicamente, compresa la sua gelosia nei confronti di Cristian, il tronista romano indeciso tra tre bellissime corteggiatrici. Intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Valeria ha commentato così il suo percorso:

“Ho provato tante emozioni contrastanti. Dall'imbarazzo, che è normale quando ti piace una persona, ma anche felicità e rabbia… Quando le cose con Cristian non vanno bene, un mix di emozioni […] La mia ultima storia risale a un anno e mezzo fa. La convivenza non è una esperienza semplice quando hai 21 anni ma la storia è finita perché avevamo visioni diverse sull’amore”.

Mentre studio monta la polemica su Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino, Valeria si è esposta contro il tronista romano ammettendo di trovarlo poco coerente con le sue scelte, le sue azioni e le sue parole. Nonostante abbia qualche remora nei confronti di Cristian, la giovane corteggiatrice ne è comunque molto affascinata come rivela:

“Mi piace tanto esteticamente, e credo sia una cosa importante a 22 anni. Caratterialmente lo vedo leale, diretto, sincero. È un ragazzo senza peli sulla lingua, che dice le cose come stanno senza troppi sotterfugi.cosa non mi convince… Forse troppa fatica da versi, e io a scorgere bene quello che lui ha dentro. E poi non ho ancora visto e Cristian del passato, le sue sofferenze”.

