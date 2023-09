Uomini e Donne, Francesca Sorrentino pronta a salire sul trono? Parla lei

Gossip TV

Francesca Sorrentino sul trono di Uomini e Donne dopo l'esperienza a Temptation Island: "Farò quella chiamata quando...".

Francesca Sorrentino è pronta a diventare una nuova tronista di Uomini e Donne? A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio l'ex amata protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island che, tramite dei video sui social, ha parlato dell’eventualità di vederla un giorno sul trono.

Francesca Sorrentino: la verità sulla proposta a Uomini e Donne

Francesca Sorrentino è stata una delle protagoniste più amate della decima edizione di Temptation Island. Motivo per cui in molti, compreso Gianni Sperti, hanno chiesto a Maria De Filippi di farla sedere sul trono di Uomini e Donne. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, però, l'ex fidanzata di Manuel Maura ha rivelato di non essere ancora pronta a un'esperienza del genere:

Io sono una persona che quando vive un rapporto lo vive al mille per mille. Do veramente tutta me stessa, di conseguenza quando finisce io ho bisogno di metabolizzare, di accettare soprattutto. Anche perché come avete potuto vedere la fine della mia relazione è stata molto sofferta, soprattutto da parte mia. Quindi dato che sono una persona vera, è difficile per me stare bene. Faccio vedere che rido, scherzo, ma questo ridere è il mio modo per fronteggiare situazioni un po’ dolorose. Sono in un periodo molto difficile e particolare. Perché una volta che si spengono i riflettori comunque bisogna fare i conti con la realtà. La realtà è che comunque un rapporto è terminato...

A prescindere se il sentimento c’è, se il sentimento non c’è, se è giusto o se è sbagliato. Si vive il lutto da separazione e io sto vivendo il mio lutto da separazione da questa persona. Ognuno ha i suoi tempi, in base a come termina la relazione, in che modo ci si è arrivati alla fine. Quando c’è stata la registrazione della puntata io ancora ero abbastanza scottata, a oggi non sto al 100%. Sto attraversando le mie fasi. Sarei stata ipocrita a dire “voglio salire su quel trono, sono pronta a fidanzarmi”. Per il momento non me la sentivo.

Francesca ha continuato il suo sfogo non escludendo però la possibilità di accettare un giorno la proposta di partecipare a Uomini e Donne come tronista:

Nel caso in cui fra due mesi, cinque mesi me la dovessi sentire, alzerò il telefono e farò quella chiamata. Non sarei stata onesta con me stessa e avrei fatto una scelta solamente per visibilità. Facendo perdere del tempo a chi lavora lì dentro, e soprattutto a chi crede nel programma. E proprio perché ci credo in quel programma, non me la sentivo, non era il mio momento. Poi nel caso in cui tra qualche mese mi dovessi riprendere al 100%, se fossi aperta alla conoscenza di qualche altra persona, di un fidanzato, e sempre nel caso in cui io non dovessi trovare un fidanzato al di fuori, farò quella chiamata.

