Uomini e Donne, anticipazioni, esterna di fuoco per Gemma: arriva il bacio con Maurizio

Oggi, venerdì 15 settembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: tra Gemma Galgani e il cavaliere Maurizio scatta il bacio

Gemma ha baciato Maurizio e Tina ha suggerito al cavaliere di invitare la Galgani a dormire con lui nella sua casa di Livorno. E' scattato il bacio anche tra Aurora e Marco (il cavaliere che era uscito anche con Roberta di Padua). Sono usciti e si sono anche dati l’esclusiva. Entrambi hanno deciso di non conoscere più altre persone.

Per quanto riguarda il Trono Classico, la registrazione si è incentrata su una segnalazione che è arrivata su Carlo. Tina si è schierata a suo favore e l’ha difeso dicendo che non vedeva veridicità in quanto segnalato. Anche Gianni non ha creduto al corteggiatore. Carlo era presente in puntata e si è anche arrabbiato perché Manuela si è un po’ alterata ed ha creato un po’ di caos. Alla fine, dopo varie discussioni, si sono chiariti ballando insieme. Manuela ha tenuto solo tre corteggiatori, Michele, Carlo ed un altro che si chiama Damiano. Brando ha portato in esterna Raffaella; Beatriz si è indispettita con lui perché sarebbe voluta uscire in esterna. Christian ha portato in esterna Valeria, ha eliminato delle corteggiatrici ma non Beatriz e anche un'altra ragazza di nome Valentina. Sia Brando che Christian hanno dichiarato di voler far scendere nuove ragazze, perché Beatriz è ancora indecisa su chi dei due volersi dichiarare.

