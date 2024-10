Uomini e Donne, Francesca Sorrentino in lacrime, arriva l'eloquente gesto dell'ex fidanzato Manuel Marra

Gossip TV

Francesca Sorrentino, nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, venerdì 4 ottobre, si è sfogata in lacrime sentendosi inadeguata per la sua nuova avventura sul trono del dating show. L'ex fidanzato Manuel Marra ha commentato sui social il pianto sconsolato della 24enne originaria di Frosinone con cui ha partecipato a Temptation Island l'anno scorso.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino in lacrime, arriva la reazione di Manuel Marra

Francesca,ha deciso di portare in esterna quattro corteggiatori contemporaneamente. Durante l'incontro, Michele, Martina e Alessio l'hanno supportata, facendole visita in camerino per abbracciarla e ricordarle l'importanza di affrontare il suo percorso con tranquillità. Le sfide che sta affrontando diventano sempre più evidenti, tanto che Francesca ha scelto di aprirsi con i corteggiatori, leggendo loro una lettera. "Più scrivo, più mi accorgo di essere un cas***," ha confidato la tronista, esprimendo anche incertezze sul suo ruolo di tronista.

I corteggiatori offrono parole di conforto e comprensione, rivelando la dolcezza dell’animo di Francesca, le cui ferite non si sono ancora completamente rimarginate. Maria De Filippi ha quindi commentato:

"Francesca è una persona molto particolare; il fatto che veda Martina, Michele e Alessio più sciolti di lei la porta a interrogarsi sulla sua adeguatezza. È molto autocritica, a volte anche troppo, e questo le genera ansia prima delle esterne. Si sente sempre inadeguata. Riguardo alla sua importante relazione passata, si metteva spesso in discussione e accettava la sofferenza, pensando di esserne la causa."

Francesca e Manuel, dopo due anni insieme, avevano deciso di partecipare al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia per capire il futuro del loro rapporto. Durante l’esperienza, Francesca, che in precedenza era stata lasciata da Manuel cinque volte, ha scoperto che lui aveva avuto diverse avventure con altre donne. Nel falò di confronto anticipato richiesto da Francesca, aveva dichiarato di aver avuto accanto “un uomo di m*rda”. Alla fine, entrambi avevano lasciato il programma separatamente. Nonostante alcuni mesi di frecciatine sui social, avevano tentato di ritrovarsi, ma le differenze caratteriali avevano nuovamente portato alla rottura.

Pochi giorni dopo l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne in cui è stata annunciata Francesca come nuova tronista, Manuel ha affermato:

“Se vorrei tornare con Francesca? È una domanda difficile. Nella vita ho imparato a non dire mai mai. Anche quando ci siamo lasciati, ho sempre detto ‘basta’, quindi in futuro può succedere di tutto. Non escludo di andare a corteggiarla. Quando sentirò di non poter stare senza di lei, non avrò problemi a farlo.”

Ieri, vedendo Francesca piangere, Manuel ha scelto di esprimere il suo sostegno sui social condividendo un cuore rosso.

