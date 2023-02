Uomini e Donne, Francesca Del Taglia punzecchia l'ex Eugenio Colombo

Gossip TV

Nata come coppia a Uomini e Donne, Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo si sono separati da diverso tempo, eppure, continuano le frecciatine da entrambe le parti. Vediamo insieme cosa è successo.

La coppia formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si è detta addio già da un po' di tempo: nati a Uomini e Donne, dopo la nascita dei figli, si sono detti addio, ma la loro separazione è tutto fuorché serena, date le continue frecciatine che si lanciano.

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia punzecchia Eugenio Colombo

L'ex volto di Uomini e Donne ha incontrato di nuovo l'amore ed è felice insieme al nuovo compagno, Federico Fiorenino, nonostante le numerose critiche degli haters sul web. Al di là di tutto, però, ci tiene a sottolineare che al momento non si parla certo di matrimonio, si conoscono da 5 mesi e sarebbe impensabile. Però, ammette che la dolcezza e l'altruismo che Federico le dimostra costantemente la fanno star bene e la rassicurano sul suo futuro.

Ha anche specificato di non volere altri figli, per ora:

"Non voglio altri figli, per adesso non è un problema, perché nemmeno Federico li vuole. Se li vorrà in futuro si vedrà. O meglio si troverà un'altra."

Su Instagram ha anche risposto ai fan sul suo ex Eugenio Colombo, rivelando che con il tempo tutto verrà a galla - ha parlato di Karma - e che con lui i rapporti sono inesistenti:

"Non ci vediamo e non ci sentiamo più, se non per i bambini. Non mi viene da tornare indietro, perché la persona che amavo non esiste più."

Sulla presunta nuova relazione dell'ex ha ammesso di non sapere nulla, che non sa se sarà gelosa vedendolo e che ovviamente pensa ancora a lui, ma non è intenzionata a tornare indietro. Colombo non le ha mai chiesto di sposarlo, nonostante lei lo desiderasse, ma è stato meglio così. Poi risponde lapidaria a chi le chiede se lui e Federico si conoscano:"No".

