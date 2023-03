Uomini e Donne, Francesca Del Taglia in che rapporti è con Eugenio Colombo? Ecco cosa ha raccontato

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia è tornata a parlare dei suoi rapporti con Eugenio Colombo, suo ex marito. Vediamo insieme cosa ha rivelato.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia è tornata a parlare del suo ex marito Eugenio Colombo e dei rapporti che ora ci sono tra di loro. I due sono ormai separati da diverso tempo e inizialmente le cose non sono state molto semplici, dato che c'erano continui scontri e frecciatine da entrambe le parti. Ma, ora, forse la situazione è molto cambiata.

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia e i suoi rapporti con Eugenio Colombo

La coppia si conosciuta e innamorata a Uomini e Donne, ma, dopo due figli e un matrimonio durato diversi anni, la loro storia è purtroppo giunta al capolinea. La separazione è stata tutt'altro che semplice, tanto che in più di un'occasione sono volate frecciatine e commenti molto poco lusinghieri. Attualmente Francesca Del Taglia si sta frequentando con una nuova fiamma, Federico Fiorentino, dj amico di sua sorella, una frequentazione che ha contribuito a restituirle il sorriso, ma che lei stessa ammette è ancora nelle fasi iniziali e per ora procede lentamente.

Tuttavia, non ha nascosto la felicità nell'avere accanto Federico che ha definito un ragazzo buono e dolce, esattamente ciò di cui aveva bisogno in questo periodo. E, intanto, sembra che anche i rapporti con l'ex marito Eugenio Colombo sia siano finalmente distesi.

In un box di domande poste dai fan, a un utente che le chiedeva come fosse ora il suo rapporto con Colombo, Del Taglia ha risposto in maniera secca, ma anche abbastanza chiara, con un "buono" a indicare che anche se magari tra i due non potrà mai esserci amicizia, per amore dei due figli proveranno a essere rispettosi l'uno dell'altra e a esserci quando sarà necessario.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne