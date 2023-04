Uomini e Donne, Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo insieme: c'è forse un ritorno di fiamma?

Gossip TV

L'ex coppia di Uomini e Donne, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono apparsi di nuovo insieme, ma potrebbe non essere un ritorno di fiamma. Vediamo cosa sappiamo.

L'ex coppia formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, conosciutisi a Uomini e Donne, è ritornata insieme per una speciale occasione. I due erano usciti insieme dal programma di Maria De Filippi e avevano vissuto una storia molto intensa, dalla quale sono nati due figli, Brando e Zeno, ma qualche mese fa hanno annunciato la separazione. Questo è dunque un ritorno di fiamma?

Uomini e Donne, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia tornano insieme per un'occasione speciale

A settembre hanno annunciato la loro separazione, tutt'altro che semplice e serena, dato che sui social non sono mancate frecciatine da parte di entrambi, comprese diverse accuse di tradimento da parte di Del Taglia nei confronti dell'ex compagno. Oggi, Francesca è felicemente impegnata con un'altra persona, il DJ Federico Fiorentino, e sembra che i rapporti tra i due ex si siano distesi. Dunque, perché sono di nuovo insieme? Si tratta forse di un ritorno di fiamma?

Contrariamente a quanto speravano i fan, l'occasione speciale è stata il nono compleanno del figlio Brando. Per far felici i bambini, infatti, gli ex partecipanti al trono di Uomini e Donne hanno deciso di trascorrere una giornata insieme, prima andando allo stadio a veder giocare la Fiorentina - postando però foto separate - e poi condividendo sui social una foto di tutti e quattro insieme, per il compleanno del piccolo.

Nella caption a corredo della foto, Eugenio Colombo ha dedicato al bambino dei dolci auguri:

"Auguri amore della mia vita, sei un bambino splendido, educato, sensibile, amoroso e potrei stare qui a scrivere tutte le caratteristiche bellissime su di te. Sei il bambino che ogni genitore vorrebbe avere... Senza nemmeno saperlo non sai quanto insegni tu a me...Farò di tutto per renderti una vita felice, te lo prometto. Auguri, Brando, Amore mio..."

