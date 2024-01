Uomini e Donne, Francesca Del Taglia e lo sfogo a causa di Eugenio Colombo: "Desidero un uomo che mi protegga. Sbaglio?"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne Francesca Del Taglia si è lasciata andare a un amaro sfogo sui social: c'entra Eugenio Colombo. Ecco cosa è successo!

Negli ultimi giorni, l'ex coppia formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, molto nota per aver preso parte a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale5, è tornata al centro del gossip per un apparente ritorno di fiamma.

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia si sfoga sui social: c'entra Eugenio Colombo

I due dopo il dating show si sono sposati e hanno avuto due bambini, ma purtroppo la loro relazione è terminata da qualche anno, sebbene abbiano sempre cercato di andare d'accordo, per il bene della propria famiglia e dei loro figli. Nelle ultime settimane c'erano state voci di un riavvicinamento tra loro due, ma l'ex tronista del programma di Maria De Filippi ha voluto chiarire che non era come molti pensavano, ma che le numerose occasioni in cui erano stati visti insieme dipendevano dal fatto che durante queste feste hanno cercato di stare insieme per i bambini.

Anche Francesca Del Taglia ha voluto chiarire che tra lei e l'ex compagno non c'era stato alcun ritorno di fiamma, ma ha voluto anche lasciarsi andare a uno sfogo sui social che non è passato inosservato. Su Instagram, Del Taglia ha voluto chiarire che sta ancora cercando il grande amore e ha scritto che, al di là dell'essere una donna forte e indipendente, questo non voglia dire che lei non sogna di trovare un uomo che sappia proteggerla e prendersi cura di lei:

"Riflettevo .. in un mondo dove ormai se sei una donna devi per forza essere forte .. indipendente .. autosufficiente.. sono così sbagliata se ancora sento il bisogno e sogno di avere al mio fianco un UOMO che si prenda cura di me .. che mi faccia sentire progetta e forse un po’ bambina ..?? un UOMO con cui potrerti toglierti quella cavolo di armatura e finalmente essere te stessa ?? IO CI SPERO ANCORA"

A Turchesando l'ex tronista ha confermato che non c'è stato alcun riavvicinamento sentimentale, ma che la loro vicinanza è dovuta al bene per i figli e che finalmente, dopo diversi litigi, hanno raggiunto una certa serenità.

