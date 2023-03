Uomini e Donne, Francesca Del Taglia e il periodo difficile vissuto: "Ho chiesto l'aiuto di uno psicologo"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia ha rivelato che nonostante la nuova relazione la renda felice, per riuscire a superare i traumi della separazione ha chiesto l'aiuto di uno psicologo. Ecco cosa ha rivelato.

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo sono stati una delle coppie più amate del dating show Uomini e Donne, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. La loro relazione, iniziata nel programma, è culminata con le nozze e la nascita di due figli, Brando e Zeno, ma purtroppo i due hanno annunciato di aver deciso di separarsi. Dopo i primi burrascosi momenti, Del Taglia ha rivelato ai fan su Instagram di aver conosciuto una persona: si tratta di un dj amico di sua sorella, Federico Fiorentino, con il quale ha ritrovato il sorriso.

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia e il trauma della separazione: "Mi sto facendo seguire da uno psicologo"

Dopo molte frecciatine e battutine lanciate sui social con l'ex Eugenio Colombo - definito dall'ex corteggiatrice un capitolo chiuso della sua vita, uno che non intende riaprire, anche se non ci fosse Federico Fiorentino nella sua vita attualmente- sembra che tra i due ex sia tornato finalmente un po' di sereno, tanto che in una precedente storia su Instagram, in cui rispondeva alle curiosità dei fan, Del Taglia aveva definito buoni i rapporti con Colombo, con il quale parla soprattutto dei due figli, per verificare che i bambini siano il più civili possibile in questa situazione. Ma l'ex corteggiatrice ha anche raccontato che per il momento non ha mai parlato con l'ex marito del nuovo compagno, né ha deciso di presentarlo ai suoi figli, perché è ancora molto presto.

Francesca Del Taglia ha anche dichiarato che, nonostante con Fiorentino tutto proceda per il meglio, il periodo difficile che sta attraversando le ha lasciato dei segni a causa della separazione e per questo ha deciso di rivolgersi a uno psicologo, al quale poter chiedere consiglio:

"Sono cose molto lunghe....soprattutto quando si esce da certi rapporti. Ci vuole tempo. Per questo mi sto facendo aiutare da uno psicologo"

