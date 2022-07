Gossip TV

Sembra essere giunta al capolinea la storia tra Davide e Chiara che si erano innamorati negli studi di Uomini e Donne un anno e mezzo fa.

A distanza di un anno e mezzo dalla scelta nel dating show di Uomini e Donne del tronista pugliese Davide Donadei che scelse di uscire dal programma con la 24enne romana Chiara Rabbi, la coppia, dopo diversi rumors, ha confermato di vivere un momento difficile.

Uomini e Donne, fine tra Chiara Rabbi e Davide Donadei: "Certe persone valgono di più di un brutto finale"

Di recente l'ex corteggiatrice ha pubblicato alcune Ig Stories esternando la rabbia e la delusione per tutti coloro che li hanno criticato, non comprendendo la sofferenza del momento che entrambi stanno vivendo.

Oggi, Chiara Rabbi è tornata a parlare sui social tornando a parlare di quello che sta accadendo negli ultimi giorni e facendo presente di non avere alcuna voglia di esternare i suoi sentimenti:

È la settima o ottava volta che registro queste storie, forse perché non so bene che dire. Ho il filtro, perché devo fare baffetti e sopracciglia, quindi è meglio non fare vedere la faccia. Scusate se sono sparita, avevo bisogno di stare un po’ con me stessa fondamentalmente. Per ora sono qui in vacanza a Roma, a casa di papà e nei prossimi giorni riprendiamo a parlare. Magari certi argomenti li evito, non mi va di parlarne perché non so che cosa dire. Stavo provando a chiacchierare, ad aprire qualche discorso… ma mi sono resa conto che a parte non sapere che cosa dire, le poche cose che dicevo erano min**iate.

"E se non è con te, e se non era un posto raggiungibile, allora io mi fermo e smetto di cercare, se non sei tu la casa io non so più abitare“, ha scritto poi la Rabbi condividendo un brano di Giordana Angi.

Dal canto suo, Davide, che negli giorni scorsi ha confermato di vivere un momento delicato anche lavorativamente parlando, ha pubblicato un monologo di Francesco Sole:

"Non importa come finiscono le cose, come si chiudono. Se almeno una volta ti ha reso felice a tal punto da farti credere di fermare il tempo allora sì ne è valsa la pena. Perché mi piace pensare che certi inizi, certe sensazioni, certi attimi, certe persone semplicemente valgono di più di un brutto finale. Sì nonostante tutto valgono il dolore. E fregatene di quello che pensano gli altri, fregatene persino dei tuoi sensi di colpa. Sii ciò che sei e ciò che senti perché a quelli a cui importa non contano e a quelli che contano non importa."

