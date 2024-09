Uomini e Donne, Federico Nicotera svela se è ancora single dopo Carola Carpanelli

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Federico Nicotera si è raccontato sui social a proposito della sua vita sentimentale. Ecco cosa ha rivelato.

Tronista dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, Federico Nicotera è tornato a raccontarsi sui social, svelando alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale. Dal dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi era uscito insieme alla sua scelta, la corteggiatrice Carola Carpanelli, ma la loro relazione era terminata dopo pochi mesi, spezzando il cuore dei fan.

Uomini e Donne, Federico Nicotera svela se è single al momento

Dopo la fine della relazione con Carola Carpanelli, si vociferava che Federico avesse iniziato una frequentazione con Veronica Rimondi, altra ex protagonista di Uomini e Donne. I rumors erano nati da alcuni scatti che li ritraevano insieme, ma a fine dicembre 2023 era stato lo stesso Nicotera a mettere in chiaro come stavano le cose con la ragazza.

Sui social, infatti, Federico aveva smentito di avere una relazione con Veronica e aveva aggiunto che i video e le foto raffiguravano due amici che trascorrevano del tempo insieme e non una coppia:

"Non mi sono fidanzato. Io e Vero non stiamo insieme. Era semplicemente un bel video, di un bel momento, una bella serata passata fra amici. Nel video si vede, eravamo in cinque. La cosa che in realtà mi piaceva di quel video, a parte il momento in sé, era quello che aveva scritto Vero. Nel senso era un bel messaggio da dare tramite i social. Semplicemente diceva “godetevi i momenti, la vita è bella, siate grati alla vita. Fate caso a quando siete felici”. Era semplicemente un bel video, con una bella frase. Un video di amici, eravamo in cinque. Poi in quel video non c’è niente di male. Non si vede un bacio, in realtà non c’è niente di così assurdo che possa far pensare chissà cosa..."

A distanza di mesi, Federico ha aggiornato i fan sulla sua vita sentimentale e, ieir, domenica 8 settembre, ha rivelato se attualmente è single. Su Instagram, rispondendo alle curiosità dei fan, l'ex tronista ha raccontato che, per ora, è single e che dopo Carola ha avuto una breve frequentazione che è durata poco più di un mese:

"Effettivamente è una bella domanda a cui forse non dovrei rispondere però oggi è domenica e a parte il tempo che si è annuvolato sto bene, sono contento quindi voglio rispondere e darvi uno scoop. In realtà ho avuto una frequentazione che può considerarsi tale, durata un mesetto e mezzo, due. Poi non è andata, non ci siamo trovati, non eravamo giusti al momento giusto. Sono single."

Uomini e Donne, la fine della storia tra Federico e Carola

Il percorso di Federico a Uomini e Donne era stato particolarmente seguito dai fan: l'ex tronista romano si era trovato diviso tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani, decidendo infine di uscire con la prima dal dating show. I due fin da subito avevano cercato di azzerare le distanze fisiche - la giovane corteggiatrice viveva a Milano e Federico a Roma - andando a convivere insieme e avevano fatto sognare i fan uscendo in coppia con l'altra tronista della stessa edizione, Lavinia Mauro, insieme alla sua scelta, il corteggiatore Alessio Corvino.

Tuttavia, a distanza di pochi mesi dall'uscita dal programma, erano iniziate a circolare le prime indiscrezioni sulla fine della loro relazione, poi confermate in un secondo momento da Nicotera.

Tramite un messaggio sui social, infatti, l'ex tronista ha chiesto ai fan di lasciargli il giusto spazio e non chiedere cosa fosse successo con Carola. E, infatti, Federico non ha rivelato i motivi della rottura, limitandosi a parlare di incompatibilità di caratteri:

"Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così...Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne