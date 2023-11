Uomini e Donne, Federico Nicotera ritrova l'amore con un'ex tronista? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Federico Nicotera, dopo la fine della storia con Carola Carpanelli, avrebbe ritrovato l'amore con un'ex tronista di Uomini e Donne. Ecco cosa sappiamo!

Federico Nicotera è stato uno dei tronisti della precedente edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Dopo diversi mesi e tentennamenti il tronista romano aveva scelto come sua compagna Carola Carpanelli, con cui è uscito felicemente dal programma. Tuttavia, nonostante i due apparissero molto innamorati, dopo qualche mese la coppia ha annunciato la rottura definitiva.

Uomini e Donne, Federico Nicotera ha ritrovato l'amore accanto a Veronica Rimondi, ex tronista?

La fine della loro storia aveva scatenato diversi commenti e dubbi, soprattutto, perché i motivi che avevano spinto i due protagonisti di Uomini e Donne a separarsi non erano mai stati chiariti. Nicotera e Carola Carpanelli erano poi stati ospiti per un confronto in studio da Maria De Filippi e l'ex tronista sembrava ancora molto preso dalla bionda corteggiatrice.

Tuttavia, a distanza di qualche mese, sembra che Federico abbia ritrovato il sorriso accanto a un'altra ex tronista del dating show: un'indiscrezione diffusa da Deianira Marzano, sembra, infatti, che Nicotera stia frequentando Veronica Rimondi, ex fidanzata di Matteo Farnea. Un'utente anonima, infatti, ha scritto alla gossippara che:

"Scoooop 100% sono una parente 'in borghese'. Veronica Rimondi ex di Matteo Farnea, sai che si sono lasciati! Lei ora si sta frequentando con Federico Nicotera"

La loro relazione è terminata questa estate e Veronica è apparsa in alcune storie di Federico, insieme a quelli che sono diventati due amici del tronista: Lavinia Mauro, che ha condiviso l'avventura del trono classico, e la sua scelta Alessio Corvino. Inoltre, sembra che i due abbiano postato diversi video sui social in cui si complimentavano a vicenda e sembravano molto uniti. Che sia nata una nuova coppia?

