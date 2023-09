Uomini e Donne, Federico Nicotera non perdona Carola Carpanelli: ''Volevi le copertine, per te perso 7 kg''

Gossip TV

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si incontrano nello studio di Uomini e Donne dopo la rottura, volano stracci tra i due ex fidanzati.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne sono stati ospiti Federico Nicotera e Carola Carpanelli, che hanno raccontato a tutti cosa è successo tra loro e perché hanno deciso di dirsi addio. L’ex tronista romano è decisamente furioso con la sua ex fidanzato, tanto che tra loro sono volate accuse e parole molto pesanti. Ecco cosa è successo e come ha reagito Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Federico Nicotera non perdona: volano stracci

Dopo circa sette mesi di percorso nello studio di Uomini e Donne, tra alti e bassi, gelosie e ripicche, Federico Nicotera ha scelto di concludere con Carola Carpanelli l’esperienza nel dating show di Canale 5, ammettendo di esserne profondamente innamorato. La relazione è iniziata nel migliore dei modi, con tante promesse che sembravano perfette per portare la coppia ad essere nel tempo solida e duratura. Invece, la storia d’amore è finita dopo neppure un paio di mesi, lasciando l’amaro in bocca a Nicotera.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Federico e Carola sono stati ospiti in studio per raccontare cosa è successo tra loro. L’ex corteggiatrice ha confessato di aver messo un punto dopo aver sopportare scenate di gelosia da parte del romano, che stava diventando sempre più opprimente. Lui, invece, è certo che Carola abbia giocato con i suoi sentimenti, sperando di poter formare una coppia da copertina per un po’ di popolarità.

“Ti dico io cosa è successo. Siamo usciti da qui ed era tutto apposto. Avevi vinto, volevi uscire con me, ti sei goduta l'hype, ma dura due mesi l'hype, poi sparisce. Ti sei goduta tutto quello che c'è dopo il programma, appena si è normalizzata la cosa sono nati i problemi. Io posso essere mezzo matto, però farmi credere che gli asini volano no. Se vai via per una litigata, sinceramente no. Hai creato problemi dove non c'erano. Ho fatto il cagnolino suo, mi sentivo sbagliato. Hai cercato un problema perché era finito l’hype”, ha ammesso Nicotera, lanciando altre pesanti accuse a Carola.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha fatto intendere pubblicamente che Carola non si sia comportata bene durante il percorso in studio, forse frequentando un’altra persona o comunque non essendo totalmente libera come voleva far credere. Federico poi ha rincarato la dose ammettendo di aver perso 7 kg da quando lei lo ha lasciato, e di essere l’unico ad aver realmente investito sentimenti in questa relazione. Immediata la reazione di Maria De Filippi, che ha cercato di mitigare e difendere l’ex corteggiatrice, spiegando che quando una storia d’amore c’è sempre chi soffre di più. Nel frattempo, è arrivata anche la reazione di Alice al confronto tra i due in studio.

