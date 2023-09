Uomini e Donne, dopo il confronto in studio tra Federico Nicotera e Carola, arriva la reazione di Alice Barisciani

Gossip TV

Dopo il confronto tra Federico Nicotera e Carola Carpinelli avvenuto nella puntata di ieri di Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice del giovane romano ha pubblicato una frecciatina all'ex coppia in una Ig Stories pubblicata sul suo profilo Instagram.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, giovedì 21 settembre 2023, sono tornati in studio Federico Nicotera e Carola Carpinelli per parlare dei motivi per cui, la loro storia d'amore, nata all'interno del dating show di Canale 5, è giunta già al capolinea dopo pochi mesi e dopo anche l'annuncio della convivenza.

Uomini e Donne, dopo il confronto tra Federico e Carola, arriva la frecciatina dell'ex corteggiatrice del romano, Alice Barisciani

L'ex tronista romano è apparso ancora molto deluso, convinto che Carola abbia la decisione di allontanarsi in maniera troppo affrettata, sparendo da un giorno all'altro anche dalla famiglia di Federico. L'ex corteggiatrice, dal canto suo, ha ribadito più volte di essere stata molto innamorata inizialmente, ma di essersi poi accorta vivendolo di alcuni lati caratteriali che l'hanno convinta che la loro storia non potesse avere un futuro. Carola si è ritrovata ad avere un confronto con Federico piuttosto difficile, considerando che l'ex tronista era appoggiato dal pubblico e dagli opinionisti, convinti che, in realtà, la ragazza non abbia mai realmente provato un sentimento verso di lui.

Il popolo del web e i fan della coppia si sono piuttosto divisi sulla vicenda e dopo il confronto è intervenuta anche l'ex corteggiatrice Alice Barisciani, la non scelta di Federico che al termine del suo lungo trono è uscito dal programma insieme a Carola.

"Semplicemente siediti e osserva - ha scritto Alice - la maggior parte delle cose non merita una reazione."

