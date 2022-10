Uomini e Donne, Federico Nicotera: ''Ho scelto di far a meno di mio padre''

Gossip TV

Federico Nicotera, nuovo tronista di Uomini e Donne, racconta la sua difficile storia personale e cosa si aspetta da questo percorso nel programma di Maria De Filippi.

Ha una storia personale molto intensa, un carattere forte e le idee chiare il nuovo tronista Federico Nicotera. Il romano ha deciso di prendere parte a Uomini e Donne per cercare la propria anima gemella, concedendosi del tempo per sé stesso dopo essersi dedicato per lunghi anni alla sua brillante carriera e alla sua famiglia di sole donne. Ecco cosa ha raccontato Federico.

Uomini e Donne, Federico Nicotera rompe il silenzio sul programma

Federico Nicotera ha 25 anni ed è originario di Roma, dove lavora come ingegnere aeronautico, barcamenandosi tra carriera e cura della sua famiglia bellissima, composta da sole donne coraggiose. Federico ha un passato difficile, che lo ha visto allontanarsi dal padre per scelta, per proteggere la sua famiglia, prendendo una decisione importante per la sua giovane età. Il tronista si è mostrato spietato nello studio di Uomini e Donne, dove ha chiarito cosa ama e cosa no in una donna. Ma come è nata la passione del romano per questo lavoro così particolare? Ecco cosa ha svelato al magazine ufficiale del programma di Canale 5.

“Sono un passionato di motori in generale, in particolare amo il motociclismo. Tutto è nato quando ero piccolo e, insieme a mio nonno, mi diverto a smontare e a rimontare per gioco le mie moto. In realtà la passione per gli aerei nasce più in là nel tempo, quando ho visto mio fratello studiare materie riguardanti l’aviazione. Poi il mio essere ambizioso mi ha spinto a scegliere un percorso che rappresentasse espressione della meccanica e del volo”.

Federico, che ha confidato di trovare molto simpatico il collega Dainese, ha raccontato di volere al suo fianco una donna libera, ovvero una donna determinata che crede in sé stessa e non teme di prendere le proprie decisioni. Da questo percorso a Uomini e Donne, il tronista si aspetta di trovare una compagna per la vita, magari con cui costruire una sua famiglia e riscattare il ruolo di padre nella sua vita.

“Amo l’idea di avere una famiglia tutta mia, amo i bambini e spero vivamente di trovare una donna che un giorno possa farmi diventare padre. Vorrei semplicemente essere un padre presente e amorevole che riesca davvero a crescere insieme ai suoi figli […] Dopo tanto ho finalmente la possibilità di concentrarmi su di me e di dedicarmi più tempo… Mi auguro di divertirmi e di vivere al centuno per centro questa esperienza, soprattutto, di uscire con la donna dei miei sogni”.

