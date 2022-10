Uomini e Donne, Federico Dainese confessa: ''Anche se so che è sbagliato…''

Gossip TV

Federico Dainese, nuovo tronista di Uomini e Donne, racconta le prime impressioni sul percorso nel dating show di Maria De Filippi, poi parla del collega romano.

Dopo aver corteggiato Veronica Rimondi, finendo per ricevere un sonoro due di picche, il venticinquenne Federico Dainese ha insistito con la redazione di Uomini e Donne per avere una seconda possibilità ed è diventato così il nuovo tronista in carica. Sebbene all’esordio della sua avventura televisiva nel nuovo ruolo, Federico ha le idee chiare sull’amore, sulle sue corteggiatrici e sul collega romano.

Uomini e Donne, parla il nuovo tronista Federico Dainese

Federico Dainese non è un volto nuovo per i fan di Uomini e Donne. Lo scorso anno, infatti, il venticinquenne originario di Genova ha corteggiato la tronista Veronica Rimondi, finendo per essere scartato dopo pochissime esterne. Nonostante la sua permanenza nello studio di Canale 5 non sia stata lunga, il pubblico del programma ha molto apprezzato Federico e il suo percorso tanto che, quando lo sportivo ha insistito non la redazione per ricevere una seconda occasione e diventare tronista, la sua popolarità ha convinto tutti compresi gli addetti ai lavori.

Sebbene sia stato già davanti le telecamere, Federico ha raccontato al magazine ufficiale di Uomini e Donne di aver vissuto un momento di panico durante il primo giorno, riflettendo sul percorso che avrebbe intrapreso di lì a poco. Una volta rilassato,

ha ammesso di essere stato molto felice per questa occasione, sentendosi lui tronista piuttosto che corteggiatore: “Nella vita, onestamente, mi sento più tronista, mi piace farmi cercare, sono molto orgoglioso, anche se non nego che una volta trovata la mia donna mi piace molto corteggiarla e viziarla […] Quando mi innamoro divento “sottone”, rinuncio a volte anche alle mie abitudini per la ragazza che mi prende il cuore, anche se so che questo è sbagliato, e poi ho occhi solo per lei”.

Mentre in studio si consuma una faida tra Ida Platano e Roberta Di Padua, Federico va molto d’accordo con i suoi colleghi, soprattutto con la controparte maschile Federico Nicotera. Il tronista genovese, infatti, ha ammesso di trovare il romano divertente e molto simile a lui, tanto da sperare nella nascita di una bella amicizia. Speriamo che qualche corteggiatrice indecisa non ci metta lo zampino!

