Uomini e Donne, Federico Nicotera: "Ecco quando ho capito che Carola era quella giusta" e racconta dei loro progetti

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda ieri, giovedì 16 marzo, su Canale 5, è andata in onda la scelta di Federico Nicotera. Il tronista romano ha scelto come compagna Carola Carpanelli e in un'intervista al magazine del dating show ha rivelato quando ha capito che era lei quella giusta. Vediamo cosa ha detto.